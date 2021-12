Antonia, la hija de Vero Lozano: una verdadera it girl y el oversize, su gran aliado

Verónica Lozano tiene una hija, Antonia. Hace unos días, en su cuenta de Instagram la conductora lanzó asombrada: “¿En qué momento creciste tanto?” y, publicó una serie de fotos donde se puede ver lo grande que está la jovencita.

Es que esa niña que se paseaba de chica por los pasillos de Telefe desde sus primeros años de vida ahora tiene 12 años y ya se muestra como una verdadera it girl en redes sociales.

Verónica Lozano y su hija Antonia

Con looks a la moda y en momentos familiares, la preadolescente ya tiene un sello propio y quién dice que no siga los pasos de su mamá en algún momento, según Para Ti. “Ya es una adolescente total… La cosa se adelantó un poco”, definió hace unas semanas la conductora de “Cortá por Lozano” en declaraciones a Para Ti.

Antonia, la hija de Verónica Lozano

“Con Antonia paso por todos los estados: de la risa al enojo en 5 minutos pero también siento que aprendo mucho de ella… ¡Todo junto! El vínculo madre/hija es intenso, con todo lo que eso implica. Por otra parte, somos súper compañeras y nos divertimos mucho juntas”, confesó Verónica.

Antonia y sus looks.

Además, la mediática contó: “Solemos viajar juntas y es una excelente compañera para las vacaciones. Disfrutamos de la playa, la pileta, recorrer ciudades, conocer lugares distintos y es fanática de la vida de hotel y el room service. Eso sí: no es amante de ir de shopping, eso lo hago sola. Ya le va a agarrar la locura por la compra”.

Antonia y su look oversize

Según Verónica Lozano remarcó, sobre Antonia “como todas las chicas de hoy, se inclina por la tendencia oversize: todo muy Billie Eilish... ¡Que me encanta! Me parece simpática esa cosa de la ropa gender less y creo que los chicos de hoy nos han superado ampliamente en cuanto a conceptos de sexualidad logrando que todos, de a poco, dejemos de etiquetar a las personas”.