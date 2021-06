Angustia en LAM tras el ataque de llanto de Andrea Taboada en vivo

Andrea Taboada vivió un momento poco feliz al sufrir un ataque de angustia y llanto en plena emisión de LAM, este miércoles en El Trece, y reconoció que tiene consecuencias emocionales tras haber sufrido el Covid-19.

Segun Exitoína, cuando se cortó un móvil de manera abrupta, Ángel de Brito comenzó a hablar de manera seria con la panelista y esta sorprendió asegurando que la está pasando mal por la pandemia.

“Es como un bajón, sigo con un poco de cansancio y me parece que voy a volver a terapia. Yo soy muy pila, y es como que no retomé la energía y todo me hace llorar”, explicó la locutora.

Andrea Taboada, en LAM .

“Me pongo mal”, admitió Taboada, afirmando que se puso a llorar en ese mismo programa al escuchar a Pata Villanueva -quien está a punto de recibir el alta luego del accidente que sufrió- y a Leonor Amalia Schwadron, la viuda de Mauro Viale.

El llanto de Andrea

“Ayer en la calle me pasó algo. Perdón, fui a comprar y me encontré con mi cuñado, que hace un montón que no lo veía. El esposo de mi hermana mayor, y cuando lo vi, fue como raro”, reveló la angelita.

“‘Él está vacunado, por suerte. Es una sensación extraña, no soy la Andrea de siempre. Evidentemente tengo que hacer una terapia”, expresó Taboada, emocionada por haber visto a su familiar luego de tanto tiempo.

“Me pasó eso y es algo que también he hablado con Mariana (Brey). Creo que todos estamos mal por el encierro, la crisis económica, y no poder ver a familia y amigos”, sostuvo Andrea.

Brey tomó la palabra y dijo que, en el caso de Taboada, posiblemente le fue más difícil transitar el Covid-19 debido a que vive sola, comparando su situación con la propia, ya que ella también se contagió pero convive con su pareja, Pablo Melillo, y sus hijos.

Andrea Taboada, histórica panelista de Los Ángeles de la Mañana, dio positivo de coronavirus el pasado mes de mayo, y presentó síntomas como dolor de garganta, cansancio y dolor de cabeza.