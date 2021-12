Ángela Torres lució un look osado mientras vive un gran momento profesional

Ángela Torres creció y fiel a su estilo, la joven pisa fuerte en el ambiente de la música como en la actuación.

Hace algunos días, la joven presentó su canción “Me perdí” junto a Lara 91k y como parte de su disco “La niña de fuego”.

Por si esto fuera poco, Torres se encuentra en pleno rodaje de la película “Temas propios” la comedia que hace foco en los vínculos familiares, la adultez, y el rock. También formará parte de “Días de Gallo” una serie para HBO Max.

Hace algunos meses, la mediática se confesó en una entrevista con La Nación y se reconoció bisexual al asegurar: “Me atraen tanto hombres como mujeres”.

Redes de Ángela Torres

La actriz mantuvo una relación basada en el “poliamor” con Pepo Maurizi y Ángela recordó de esa experiencia: “Fue mi primera relación poliamorosa y aprendí mucho. Creo que está bueno probar y no quedarse con las ganas, pero no quiere decir que sea el formato en el que me vaya a manejar siempre en los vínculos sexo-afectivos porque también dependen del otro y de quién te enamores”, comentó.

Ahora y para felicidad de sus fanáticos, la actriz posó muy sensual en su cuenta de Instagram con un vestido de algodón naranja pegado al cuerpo y con varios espacios que dejaron ver su piel: “Rompiste mi 💔 baby cuando t vi”, expresó la artista y sus fanáticos le dieron más de 77 “likes” de amor, admiración y apoyo.