Andrea Taboada confió al aire que sufrió violencia de género

El femicidio de Úrsula Bahillo conmocionó a todos y sigue generando dolor cada vez que se escuchan las denuncias públicas y sus pedidos de ayuda. Su muerte está en todas las pantallas, incluida la de “Los ángeles de la mañana”, donde Andrea Taboada se mostró movilizada y confesó haber sido víctima de violencia de género.

La ahora conductora del ciclo de El Trece recordó en vivo una ex relación tortuosa y destacó las alarmas que le dieron el indicio de que estaba en un vínculo tóxico. A la vez, subrayó la importancia de pedir ayuda a sus seres queridos.

“Yo tuve alarmas. Todo empieza con muchos celos, con revisar celulares, agendas y sospechar a dónde iba a trabajar. Yo al principio no me daba cuenta de que eso no estaba bueno. Lo estaba naturalizando. ‘Bueno, tiene celos’. Pero cuando me empezó a esconder las llaves y me dejó encerrada, me di cuenta que eso no estaba bien”, comenzó a contar.

Y sumó: “Cuando él me encierra en mi casa y no me quiere dar las llaves para salir, ahí es donde muestra otra cara. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Un día yo estaba parada, con la pared atrás, y, por suerte, esquivé el puño. Él estaba desbordado”.

Tras una pausa, la periodista completó: “También, en un momento él me toma del cuello, no llega a ahorcarme, pero yo le alerto para que se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Él me decía ‘perdón, no te lo voy a hacer más’”.

Movilizada, la angelita trajo al presente el día que le pidió ayuda a sus hermanas para alejarse de ese hombre: “Con esa alarma, un domingo llamé a mis hermanas, vinieron a la noche a hablar con él, yo me estaba bañando, y él se calmó. Pero al siguiente lunes me fui. Me escapé de mi propia casa. Dejé todo”.