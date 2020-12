Anamá Ferreira atacó a Nati Jota en las redes sociales pero luego se arrepintió y borró todo

En medio del escándalo por los tuits xenófobos y discriminatorios de muchos famosos, Nati Jota fue una de las que quedó en la mira de los usuarios que encontraron en su feed de Twitter muchas manifestaciones violentas vertidas, años atrás, por la joven.

Muchos followers se molestaron al punto de dejar de seguirla en las redes y una de ellas fue Anamá Ferreira quien no perdonó lo hecho por la panelista y la acusó en la red.

Anamá Ferreira en redes

“Yo no discrimino, tengo followers negros y no los bloqueo”, “Ah una cosita más, @AyudaBlackberry, me gustaría que se llame WhiteBerry porque el negro es de raza inferior. Nada, eso. Besis”, “Chicos es negro, no hay que tomarlo en serio”, fueron algunos comentarios de Jota en Twitter que se viralizaron en los últimos días.

Esta semana Jota volvió a pedir disculpas en Twitter: “Bueno, vengo acá también a pedir perdón por los tuits horribles que escribí hace muchos años. Estoy muy avergonzada y triste. Yo no soy eso, no soy un tuit, y mucho menos esos tuits. Los que me bancan hace tiempo creo que lo saben. Y les agradezco y los quiero mucho”, dijo.

Anamá Ferreira en redes

Pero apareció Anamá Ferreira y realizó un furioso reclamo: “En los Escandalones me contagiaste Covid-19. ¿Será por ser negra? @natijota analizá tu corazón del por qué lo dijiste. El racismo está adentro de las personas”, lanzó la modelo sobre el tuit de la influencer.

Inmediatamente al mensaje de la ex modelo, los usuarios comenzaron a contestarle: “Anamá nadie contagia Covid a propósito a nadie. Está muy mal decir eso”, le dijo una usuaria a lo que Ferreira respondió: “Humor”.

Otro mensaje fue: “Creo que nadie contagia al propósito a alguien , cómo tampoco se sabe quién contagia a quién . Después es indefendible las cosas que escriben por hacerse los graciosos ,no importa si fue hoy o hace mil años , hay que tener respeto siempre”, Anamá volvió a contestar con la misma palabra usada antes: “Un poco de humor está bien…Están muy susceptibles!!!!”.

Luego de varios comentarios, fue uno el que motivó a Anamá a borrar su crítica a Jota: “Anamá te metiste a un bar y te sentaste teniendo la sospecha de tener Covid. Pudiendo contagiar a un montón de gente y no te importo nada. No rompas con la moral”.

Finalmente la brasileña decidió borrar su posteo y evitar tener más problemas.