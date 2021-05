Analía Franchín se metió en la polémica de MasterChef Celebrity por Alex Caniggia

Ya no es una novedad que Alex Caniggia no forma parte del reality de cocina más exitoso de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” (Telefé).

La falta del joven a una gala de eliminación lo dejó fuera y luego el hermano de Charlotte Caniggia salió a decir que había renunciado.

Entrevistada por “Intrusos” (América), Analía Franchín se refirió a la polémica y opinó sobre el tema por ser la subcampeona de la primera edición y conocer el funcionamiento del reality de formato internacional.

“Me sorprendió porque yo me había enganchado con este nuevo Alex que conocí en MasterChef, porque al anterior yo no me lo fumaba ni un poco y este me resultaba amoroso, divino, buena onda”, comenzó diciendo la mujer.

La periodista dijo que le cuesta creer que Alex se bajó del programa porque le quedaba lejos el estudio televisivo del country donde vive, tal como dijo su representante: “No creo en la excusa de Hudson. La localidad siempre estuvo en el mismo lugar, no es que se movió. Yo no creo que se haya levantado un día y dijo ‘hoy renuncio’ porque tal vez al otro día te arrepentís porque, posta, esto es una mina de oro. MasterChef es una mina de oro. Acá hay algo que no nos estamos enterando”, aseguró.

Con respecto al trabajo de edición de la producción del programa, Franchín negó que puedan haberle armado una personalidad al mediático: “Yo pregunté cómo es él antes, después, mientras que están esperando para grabar y en eso no hay ninguna cámara y ninguna edición. Los productores, a diferencia de otros participantes, me dijeron que el pibe era un amor. Yo creo, a diferencia de Rodrigo Lussich que cree otra cosa, que el verdadero Alex es el que vimos en MasterChef y el otro es producto de la inseguridad, que se pone loco y putea”, opinó la ex participante del ciclo.

Para finalizar Analía justificó algunas peleas del hermano de Charlotte Caniggia contra el jurado y su forma de tratarlo: “Yo manejé mi control mental. Claramente soy mayor que él, pero si hubiera hecho esto hace 15 años antes probablemente saltaba como polvorita”, admitió la invitada en defensa del polémico joven.