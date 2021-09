Alfredo Casero generó polémica luego de vandalizar un cartel del Frente de Todos

Luego de que Alfredo Casero vandalizó uno de los carteles del precandidato a diputado nacional Leandro Santoro, el actor se convirtió en tendencia.

La polémica se generó luego de que el actor fuera filmado burlándose del grafiti sobre el cartel publicitario del Frente de Todos y las fotografías circularon por las redes sociales.

“Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No se hace, no hay que hacerlo”, precisó el actor en el video que subió a las redes sociales.

Video de Caruso pic.twitter.com/AOGtyWjRom — Alfredo Casero (@agencialavieja) September 4, 2021

Luego de que el video se viralizara por las redes, el mismo Leandro Santoro respondió por su cuenta oficial de Twitter al episodio.

“Hola @agencialavieja! Sos mejor artista plástico que humorista”, escribió Santoro con ironía desde Twitter al enterarse de lo sucedido.

Luego de ello, Casero ha respondido de manera un tanto agresiva a algunos tweets que se publicaron al respecto del tema.

Sin embargo, luego del conflicto que generó y las múltiples opiniones que se desataron luego de que se filtraran las imágenes, el precandidato salió a hablar al respecto.

“Es incomprensible, creo que se lastimo él. Hasta en términos electorales me beneficia Me sorprendió, nunca se me hubiese ocurrido vandalizar un cartel electoral”, declaró Santoro en su participación en el canal A24.

“La forma en que lo hizo… creo que hasta a sus hijos les debe haber dado vergüenza ver a su papá haciendo eso.”

Respuesta a la "intervención artística" de Alfredo Casero sobre nuestros afiches. pic.twitter.com/qOJP5FNlVC — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 6, 2021

Yendo más lejos, el precandidato a diputado agregó: “Si te pones a pensar un minuto Alfredo, creo que te perjudica. A mí no me tenes que pedir disculpas sino a tu familia y a la gente que te quiere y respeta.”

Finalmente, cerró afirmando que, si Casero se encuentra con ganas de resolver sus diferencias, él abrirá sus puertas al actor. “Si tuviera ganas de hablar conmigo, lo invito a comer una pizza”, cerró.