Alejandro Fantino habló de su experiencia personal al entrevistar a la China Suárez

Este lunes a través de la plataforma Star+, Eugenia la China Suárez habló con Alejandro Fantino de su vida y del WandaGate, el escándalo que la tuvo como tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

El conductor de América habló con Karina Mazzocco en “A la Tarde” sobre su experiencia personal y no dudó en decir: “Sentí la misma presión que sentí cuando me tocó entrevistar a Mauricio Macri siendo presidente, o a algún candidato del peronismo, o a Alberto Fernández. La misma presión”, expresó el mediático para sorpresa de todos.

“La sensación que tuve con la China fue de una nota difícil para mí, pero muy difícil. Pocas veces yo estuve tan concentrado en una charla y en una entrevista. Fue difícil el tono para mí porque representé –en algún punto- a todos mis colegas. Entonces, si yo me quedaba corto con las preguntas, mi medio podría decir ‘che, qué poco preguntaste’”, reconoció.

Para cerrar el conductor “Intratables” comentó: “En este caso, la esencia en sí, es que era una nota en la que tenías que concentrarte porque cualquiera de ustedes me podría decir ‘te quedaste corto entrevistando’. ¿Qué me cubrió? Cuando ella me dijo ‘Ale, yo las explicaciones se las voy a dar a mis hijos; no a vos’. Y me cerró las puertas”.