Agustina Gandolfo cerca de irse de Mendoza: “Extrañando y todavía no me voy…”

Desde hace un tiempo, Agustina Gandolfo se instaló en Mendoza junto a su beba Nina, mientras su pareja, Lautaro Martínez participaba de la Copa América jugada en Brasil. Pero todo tiene su tiempo y ahora es momento de decir un hasta luego a nuestra provincia.

“Ya estoy extrañando y todavía no me voy”, escribió la joven mendocina en su cuenta de Instagram mostrando que le costará mucho no extrañar todo lo vivido en Mendoza.

En sus redes sociales, la rubia ha estado muy activa, compartiendo diferentes paseos y momentos de su estadía en la tierra del sol y el buen vino. Disfrutando del paisaje, de su bella hija y de sus afectos, una a una de las publicaciones han encontrado de sus seguidores muchos mensajes y saludos.

Tras el triunfo de la Selección Argentina en Brasil y consagrarse campeones de América, los jugadores volvieron al país para reencontrarse con sus familias y poder celebrar por el título mayor alcanzado en la Copa América. Pero a Lautaro Martínez y a Agustina Gandolfo se les empañó un poco el festejo. Aunque, afortunadamente y según aclaró Gandolfo, “solo fue un susto”. Es que la beba de 5 meses debió ser internada tras sufrir un accidente doméstico pero luego fue dada de alta.

Ya todo eso quedó atrás y ahora la pareja hace planes para su futuro.