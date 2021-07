El dramático momento que vive Carolina Haldemann: la operaron de las cuerdas vocales y perdió el habla

Desde chica, Carolina Haldemann soñó con tener un lugar como el que hoy tiene en los medios de comunicación, donde su gran oportunidad llegó y es la conductora de un noticiero en Canal 26. Pero de la noche a la mañana, su vida cambió por completo al recibir un diagnóstico devastador: Carolina padece nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe.

Según Pronto, los profesionales de la salud le explicaron que debía someterse a una intervención para poder atacar ambos problemas pero además, tendría que hacer un extenso reposo vocal seguido de una trabajosa rehabilitación para poder recuperar la Voz. Carolina le puso el pecho a la situación pero lamentablemente, su instrumento quedó más débil de lo esperado.

Redes Sociales

“Hay veces en los que hay que aceptar que no podemos con todo, pero sí podemos ocuparnos de estar mejor. Me diagnosticaron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe. Hoy me tocó aceptar que mi voz no salga y por más desesperante que sea, no lo puedo hacer. Algo tan natural como hablar. Algo que aprendí a hacer a los 6 meses de vida. Sin embargo, por más que físicamente no lo pueda hacer “hoy”, sé que todo va a estar bien y lo voy a lograr. Cómo todo lo que uno se propone en la vida”, destacó la periodista.

Carolina tiene 34 años y está casada. Tanto su marido como toda la familia están acompañándola en este momento tan difícil así como también sus amigos, le dieron su apoyo de diversas maneras y alentándola para que pronto pueda volver a ser la misma de siempre.

Su relación con Pampita

A pesar de trabajar en los medios desde hace muchos años, su cara y nombre se hizo mucho más conocida gracias a su participación en el ‘Pampita Online’. Allí, Carolina forjó una muy buena relación con la modelo, a quien quiere y admira.

“Yo la conocí haciéndole notas y siempre fue muy generosa. Ella es muy respetuosa del trabajo del otro y ser parte de su equipo, para mí es un honor”, relató en una entrevista.