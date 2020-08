Agustina Agazzani quiere vengarse de Martín Baclini… saliendo con un amigo del empresario

Este lunes en “LAM” (El Trece) Yanina Latorre comentó un rumor referido a Agustina Agazzani, actual participante de “Cantando por un Sueño” quien, para darle celos a su ex Martín Baclini, estaría saliendo con un amigo de él.

Latorre dijo: “Agustina le llorisqueó a Baclini que no tenía para moverse, él le prestó un Smart negro. Otro va día fueron al cajero, metió la tarjetita de débito y el cajero automático le tragó, le chupó la tarjetita y como la pobre piba no tenía para pagar el alquiler, Baclini puso la plata. A los 20 días o un mes, ella le hizo una lloradita de que estaba sin laburo por la pandemia, y Martín le volvió a pagar 30.000 pesos de alquiler (por los dos meses)”, disparó la mujer de Diego Latorre.

Luego agregó: “Ella se borró, cortaron, se dejaron y ella nunca tuvo la voluntad… Y se quedó con las 30 lucas y el auto. ¿Y el seguro y la patente? La pagaba Baclini, saben que a él le encanta pagar. El tema es que él mandó a un amigo a que le pidiera el auto y ella se lo devolvió; se lo mandó a Rosario”. Y anticipándose a lo que la modelo puede llegar a contestar, Latorre dijo: “No tenés que negar, Agustinita, porque me entero con pruebas y quedás mal, chula”.

Luego Yanina agregó: “Resulta que cuando se peleó con Baclini, que él la dejó porque no le gustó el manoseo… Ella, que dice que no es mediática tiró unas stories, que dice que es de Escorpio y que se venga…¿Y qué hizo? Se levantó a un conocido, no amigo, pero del círculo íntimo de Baclini, y empezó a salir en ese momento con un empresario gastronómico”.

Luego Latorre enumeró los “romances” de la modelo y dijo: “Le dio a Baclini, le dio a Tomy Caruso, que tiene tres restaurantes. Y cuando Agustina empezó a darle a Tomy por venganza a Baclini, le apareció el vecino Agustín Bernasconi, con el que es más fácil romper la cuarentena, dejó a Tomy Caruso y ahora está de nuevo con Bernasconi”.

Luego Andrea Taboada dijo: “Tomy Caruso llamó a Martín Baclini y le dijo ‘che, me está buscando Agustina. ¿Qué hago?’. Y Baclini le dijo que hiciera lo que quisiera. Menos con Cinthia...”, finalizó.