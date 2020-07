“No cuenta como ex”: el ninguneo de Agustina Agazzani a Martín Baclini

Luego de varios meses de silencio, nuevamente aparecieron en escena los nombres de Martín Baclini y su última conquista Agustina Agazzani quien fue la tercera en discordia luego de que la separación de Cinthia Fernández.

Los rumores de relación comenzaron cuando se conocieron unas fotos de Baclini y Agazzani en un paseo en lancha por El Tigre, pero luego con el comienzo de marzo y la llegada de la cuarentena, todo quedó en la nada.

Entrevistada por Pampita Ardohain en su programa de Net TV, la modelo se refirió a la breve relación con el empresario y comentó: “Con Martín nos estábamos conociendo hacía menos de 20 días cuando empezó la cuarentena. Esa distancia, más el lío mediático, me hizo ver que eso no era para mí. Nos empezamos a conocer y terminó. Fue algo pautado… Lo que sucede, conviene. Capaz yo no era para él, ni él para mí”, comenzó diciendo la joven.

Luego sorpresivamente aclaró: “Con Martín nos conocimos muy poco. Él no es un ex para mí. Es alguien que empecé a conocer como podría haber empezado a conocer a otra persona y la exposición hizo que se formalizara para los ojos de los demás. Fuimos a cenar un par de veces. Martín no fue mi novio, para nada. Y un ex tampoco. Ex es alguien con quien compartí algo. Mi ex es quien fue mi novio hasta hace un año y medio”, dijo Agustina tajante y quitándole importancia a Baclini.