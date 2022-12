Adabel Guerrero entrenó con una microbikini brillante de tiritas y un detalle se robó todas las miradas

Adabel Guerrero se robó todas las miradas con un video en el que se la ve entrenando en el jardín de su casa. La bailarina desplegó toda su sensualidad en Instagram y levantó la temperatura de la red social con su microbikini brillante y de tiritas.

La artista es parte del elenco de “Sex, víví tu experiencia”, pero no solo en escena demuestra que es de las mejores y más lindas bailarinas del país, sino también en sus redes.

La exvedette tiene más de un millón de seguidores con quienes comparte todo lo relacionado a su trabajo: canjes, promoción de la obra de teatro y también un poco de la intimidad de su familia, pero es lo menos.

Sus seguidores le son fiel a su contenido y, cada vez que postea nuevas fotos y videos, le llueven los likes y comentarios. Tal como ocurrió en las última horas que su última publicación recibió miles y miles de “me gustas” en pocas horas.

“Te dejo tres ejercicios más para agregar a tu rutina. Acordate: buena alimentación, descanso y ejercicio no pueden faltar Guarda todos los ejercicios en una carpeta así los Tenes a mano!!!!! Que pases un lindo día!!!”, escribió al pie de su posteo.

Pero pocos prestaron atención a los ejercicios, ya que el cuerpo de Adabel se robó las miradas. “Digan la verdad , alguien vino por los ejercicios? No sean guachos no mientan”, “No se si mirar tus ejercicios o mirar tu cuerpo Adabel”, “Impresionante cuerpo, disciplina wow felicidades”, “Que mujeron tan escultural que disciplina”, “Por favor no podes estar tan buena”, fueron algunos de los comentarios.

Adabel Guerrero entrenó su abdomen y estalló Instagram

Adabel Guerrero en sus redes suele compartir consejos con sus seguidores. Por lo que esta vez, subió una rutina de ejercicios para fortalecer el abdomen, pero quienes la siguen poca atención le prestaron a los ejercicios.

Es que Adabel entrenó con una microbikini amarilla, que dejó gran parte de su cuerpo al descubierto, y con la que lució aún más sus curvas, las que se llevaron gran parte de la atención del posteo.

“Querés abdominales tonificados y marcados???”, preguntó la artista al pie de su publicación y detalló una rutina de ejercicios de 15 minutos para todos aquellos que deseen entrenar como ella.

En pocas horas, el video superó los 15.900 “me gustas” y los usuarios le dejaron cientos de mensajes en los que halagaron su cuerpo y belleza: “Hola Divina”, “Hermosa!!”, “Bellísima!!”, “Que cosita más hermosa”, “Una obra de arte”, “Por dios cada vez mas buenaa”, “Que lomazo Adabel!”, “Diosaaaaaa... escultural‼️”.

