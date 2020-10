Adabel Guerrero con look pandemia: foto con poca ropa y tapaboca adentro de su auto

Luego de ser eliminada del “Cantando por un Sueño” (El Trece), Adabel Guerrero se molestó mucho con la producción del programa y en especial con Moria Casán, jurado del ciclo que según la participante la maltatró.

Pero más allá de las polémicas televisivas que la dejaron fuera del ciclo de canto de LaFlia, Adabel no perdió tiempo y con la intención de anunciar un nuevo proyecto la ahora rubia, se metió a un auto y sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen suya en una pose muy sugerente.

Junto a la foto en donde la bailarina lució un corpiño plateado, un short colorado que hacían juego con sus tacos Guerrero escribió: "Se vienen cosas muy copadas. Siempre trabajando en ver lo positivo de cada situación. A veces cuesta, me caigo, lloro un rato y después me levanto para seguir a avanzando. Nada te para cuando tenes muy claro lo que querés. Y si no lo tenes tan claro busca a alguien que te ayude a resolverlo. No hay nada peor que no saber lo que queremos. O lo que no queremos!!! Buen domingo!! ", dijo la actriz de “Sex Virtual”.

El posteo ganó en pocos minutos miles de “likes” y osados comentarios de sus seguidores.

La bailarina posé en su Instagram

Hace algunos días Adabel compartió un posteo muy subido de tono que luego decidió eliminar por los comentarios y sugerencias de sus seguidores. En el video se veía a la actriz realizando una sensual coreografía con una bikini fluorescente que no fue del agrado de los fanáticos.

“¿Qué querés comunicar con este video?”, “Querete un poco más como mujer y dejá de mostrarte tanto para tener un poco de cámara, pensá en tu hija”, “Estás mal del coco, ¿qué te pasó?”, “¿A los hijos del marido qué le dicen? ¿Vayan al cuarto que Ada tiene que promocionar su trabajo? Qué mambo convivir con esa señora”, fueron algunos de los mensajes que no dudaron en criticar a Adabel.