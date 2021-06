A sus 54 años, Salma Hayek aclaró que sus pechos son naturales y que aún le siguen creciendo

Salma Hayek tiene 54 años y lejos de esconder su edad, optó por hablar de su cuerpo y los cambios que sufre por el paso del tiempo. Además, confesó que no pasó por el quirófano y terminó con los rumores al confesar que sus pechos son naturales y que aún le siguen creciendo.

La actriz dio una entrevista en la que abiertamente habló cómo la menopausia está cambiando su figura. Fue durante una entrevista para el programa Red Table Talk, el programa presentado por Jada Pinkett en Facebook, que Salma Hayek reveló que nunca se puso implantes y que en más de una oportunidad le han preguntado por sus senos.

Salma Hayek. Gentileza.

“Mucha gente dijo que tenía un aumento de senos. ¡No los culpo! ¡Mis tetas eran más pequeñas! También lo estaba el resto de mi cuerpo“, dijo la actriz y explicó que se debe a un cambio completamente natural y que esto le ocurrió no solo en los momento en los que aumentó de peso, sino también durante los embarazos y también la menopausia, la que comenzó a sus 40 años.

“Para algunas mujeres, se vuelven más pequeñas. Pero hay algunas mujeres que cuando subes de peso te crecen los senos, y otras mujeres que cuando tienes hijos y amamantas te crecen los senos y no vuelven a bajar, y luego en algunos de los casos cuando estás en la menopausia , vuelven a crecer “, dijo.

“¡Resulta que soy una de esas mujeres que sucedió en cada paso! Cuando subo de peso, cuando quedé embarazada y cuando estoy en la menopausia “, explicó Hayek y comentó que el tamaño de sus pechos le provocan muchos dolores de espalda.

“No hay fechas de vencimiento para las mujeres. Eso tiene que irse. Porque podés patear traseros a cualquier edad. Podés defenderte a cualquier edad, podés soñar a cualquier edad, podés ser romántico a cualquier edad “, expresó la artista.

“Tenemos derecho a ser amados por quienes somos en el lugar en el que estamos. No estamos aquí solo para tener bebés, no solo estamos aquí para cuidar a los hombres. No sólo estamos aquí para dar servicio a todo y a todos los que nos rodean”, cerró Salma Hayek.