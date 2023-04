A sus 48 años, Nazarena Vélez se grabó con un conjunto de lencería de encaje y se confesó con sus seguidores

Nazarena Vélez salió de la ducha y grabó un video para sus millones de seguidores en el que se sinceró acerca de cómo afronta esta nueva etapa de su vida. Si bien hace un tiempo que lleva la bandera del amor propio, confesó que últimamente le cuesta verse linda.

La actriz se puso un conjunto de lencería negro con detalles de encaje y, con la toalla en la cabeza, se sinceró. “Estoy en esos días, en una etapa más que en esos días, donde no me quiero un culo”, dijo con la sinceridad que la caracteriza.

“Me veo todo. Me veo las estrías, la celulitis, me pongo un filtrito porque no soporto ni el color de la piel”, dijo mientras le hacía zoom a la cadera.

“Estoy en una etapa chota”, agregó y luego compartió un reel en el que luce un conjunto deportivo de calza y top, donde se expresó al respecto.

“Soy un sinfín de contradicciones. Me amo, me cuestionó.. Me gusto y me rechazo....Pero siempre agradezco estar viva y sana”, confesó.

“Desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos. Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad... La vida misma”, cerró su posteo y recibió el apoyo de sus fans que la impulsaron a volver a quererse tal y como es.

Semanas atrás, en un video que subió a su Instagram, Nazarena se mostró sin filtros ni maquillajes y en ropa interior. Además, confesó que para poder tolerar el calor, se la pasa en ropa interior o bikini.

“La única forma de sobrevivir a este calor es estar en pelotas”, dijo mientras se filmaba en el espejo luciendo su cuerpo al natural a los 48 años con lencería diminuta.

“Mirá lo que soy... estoy sin dormir, a mi este calor me baja la presión. La debo tener 7 u 8 con toda la furia. Por favor! los que son team calor por qué no se van a la co...”, contó sobre su rol de abuela que se complica con el calor de por medio.

“Encima estar mal dormidos con este calor te deja más marmota. Yo naturalmente soy marmota y con este calor... Pero no importa, vamos a ponerle onda mamurreta, siempre!”, cerró con la actitud súper positiva que la caracteriza.

