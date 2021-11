A qué se dedica Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez

Mercedes Sarrabayrouse es la única hija de Susana Giménez, fruto de la relación de la diva con Mario J. Sarrabayrouse, con quien estuvo casada desde 1962 hasta 1967.

Desde entonces, Mecha ha sido la fiel compañera de su madre, incluso cuando el año pasado la conductora decidió mudarse a Punta del Este durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Lo que muchos se preguntan hasta el día de hoy es: ¿de qué trabaja la hija de Susana Giménez? Nunca se le conoció un trabajo formal a Sarrabayrouse. Incluso, recientemente la diva de los teléfonos bromeó al aire de “Por el Mundo” y aseguró que Lucía Celasco, su nieta, es la única integrante de la familia que tiene un empleo.

Susana Giménez junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse y su nieta, Lucía Celasco.

“Es la única de la familia, aparte de mí, que va a trabajar”, reconoció la “Su” en diálogo con Marley. Pero, de todas formas, se mostró súper molesta por el desorden de la joven, que se había instalado junto a una amiga en su casa de Miami por la apertura de su nuevo local de ropa de la marca Lovely Denim.

“Que no se alquile uno de 4 mil dólares por mes, porque lo tienen que pagar ella y su socia, pero quiero que se vaya de casa. Le pido todos los días y no se va. Ya me quemaron la pava francesa. ¿Viste la potencia que tiene el gas acá? ¡Enseguida te hierve! La dejaron como en Buenos Aires y me la quemó”, se quejó Giménez sobre su nieta.

En otro episodio de “Por el Mundo”, Marley y Susana acudieron al local que Lucía Celasco inauguró en Miami, y allí la diva volvió a tirarle el mismo palito al resto de su familia: “Lucía, ¿estás trabajando? No puedo creer, me da una cosa en el corazón. ¡Trabaja! Es la única aparte de mí que trabaja”. Sin embargo, luego se corrigió y contó que su nieto Manuel, el otro hijo de Mercedes Sarrabayrouse, también trabaja. Entonces, ¿la única que no probó el mercado laboral es Mecha?