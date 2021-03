A pesar de ser una participante prometedora, el jurado de MasterChef Celebrity 2 decidió eliminar a Sol Pérez

En la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 las cosas no salieron como Sol Pérez lo planeaba. La rubia se enfrentaba contra Alex Caniggia, Candela Vetrano, Daniel Araoz, Dani La Chepi y Georgina Barbarossa para poder continuar una semana más en el programa, pero fue enviada directo a la noche de la revancha, en un última oportunidad para resarcir sus errores y poder conseguir el premio del reality culinario.

En un principio, los participantes se divirtieron con un juego de degustación a ciegas, cuyo ganador tendría un especial beneficio. Con Aráoz como vencedor y el Loco Montenegro como su ayudante elegido, el actor tenía desde el inicio una ventaja, en una noche que fue totalmente determinada por el destino y la intuición.

Sucede que para saber que plato prepararían, cada uno de los cocineros amateur que vestían el delantal negro debían elegir un plato entre dos que habían escondidos bajo cajas, una de madera y otra transparente. La suerte y una decisión de último momento sería lo que determinaría su noche, con solo sesenta minutos para poder dar lo mejor de sí.

Terminado el tiempo, y con las degustaciones ya pasadas, el jurado determinó que Candela, Alex y Georgina eran “los mejores platos” y podían subir al balcón para pasar a la próxima ronda. La decisión final quedó entre Daniel y Sol, después de que La Chepi fuera salvada por muy poco. La periodista se sentía segura y defendió su plato, pero su condena estaba determinada.

A pesar de que Aráoz estuvo arrinconado por el enojo de Germán Martitegui por no hacerle caso, el actor se salvó, siendo el plato de la ex chica del canal del clima el eliminado. Su besugo confitado con batatas y ensalada de espinaca, durazno y vinagreta de pera fue sentenciado por los jueces, provocando la sorpresa de todos los compañeros y televidentes.

La despedida de Sol Pérez

Siendo una de las participantes más prometedoras, Pérez ha sido una gran sorpresa como la nueva eliminada del programa de cocina. “Creo que te has esmerado mucho, hoy te tocó una caja difícil y no pudiste. Sos una persona con mucha energía, seguí haciendo lo que estabas haciendo, te vamos a extrañar”, le dijo Donato de Santis cuando comenzaron las despedidas. Mientras Damián Betular le hizo referencia a su actitud: “Hoy se va la autoexigencia de Masterchef, pero esto hace que uno redoble la apuesta”.

“Debes estar odiada, pero tenés que estar contenta porque este es el camino”, terminó discurso Martitegui, recordándole que todavía le queda una última oportunidad. Con lágrimas en los ojos y sin caer en su eliminación, Sol dijo adiós elogiando al equipo de trabajo: “Gracias a toda la gente, hacen un laburazo, son re buenas personas. Soy re exigente, no me gusta que nada me salga mal, pero me voy contenta y feliz. Creo que aprendí un montón”.