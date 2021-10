A dos meses de su muerte, una ex de Norberto Oyarbide quiere tener un hijo suyo

A poco de cumplirse los dos meses de la muerte de Norberto Oyarbide, se presenta una incógnita con respecto a quiénes serán los posibles herederos del exjuez federal. En estos días, su exnovia Daniela Battelli conversó con A la tarde (América) donde dio detalles de su historia de amor con el juez y habló de sus deseos de continuar el tratamiento de fertilidad que habían iniciado juntos en el 2020 a fin de convertirse en padres, según TN.

Así, Daniela contó que el romance entre ellos comenzó cuando ella tenía 16 años y el 33. En ese entonces estudiaba locución en el ISER y era la presentadora del espectáculo que Oyarbide había ido a ver. El flechazo fue inmediato: comenzaron a charlar y se llevaron bien.

“Estuvimos dos años juntos, después yo me fui a trabajar a Mar del Plata y cuando volví, él me dijo que no sabía lo que quería pero no me especificó”, recordó sobre el final de la relación. Sin embargo, el vínculo entre sus mamás hizo que ellos nunca perdieran contacto.

Daniela Battelli y Norberto Oyarbide

Así fue que, pese a no estar en pareja, en distintas etapas de la vida evaluaron la posibilidad de convertirse en padres juntos. “Cuando nos íbamos a casar, la idea era formar una familia. Después también lo hablamos pero ocurrieron un montón de adversidades. Hasta que este 2020 comenzamos con el tratamiento”, afirmó Daniela que además remarcó que de todo hay documentos firmados.

En principio, la mujer indicó que tienen la muestra de semen del exjuez. “El tema es que cuando hacés un tratamiento de fertilización es probable que tengas mellizos. Yo les quiero preguntar a los médicos si la muestra de espermatozoides se puede separar para tener en distintas épocas”, explicó.

Consultada sobre la situación judicial, teniendo en cuenta que más allá de que hubieran iniciado los trámites juntos él murió, Daniela remarcó que en nuestro país no hay nada que la autorice o no a hacerlo. “Depende de lo que él haya escrito con respecto a lo que en conjunto queríamos realizar”, analizó Battelli.

Por su parte, desde el entorno familiar, una prima que se declaró como única heredera contradijo a Daniela y aseguró que lo que dice “es improbable”. Ella se mantuvo firme en su postura y concluyó: “Yo con el único hombre con el que quise tener un hijo y con el que lo voy a tener es con Norberto”. Además, indicó que ella tiene un papel firmado que la avala a seguir adelante con el tratamiento que habían iniciado.

Norberto Oyarbide, una figura controvertida dentro y fuera de la Justicia

El exjuez Norberto Oyarbide falleció el 1 de septiembre de 2021, a los 70 años, de Covid. Su vínculo con el kirchnerismo, los lujos que exhibía y sus polémicas declaraciones marcaron su estilo personal y le dieron una notoriedad mediática que le fascinaba.