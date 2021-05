A dos meses de su mudanza, More Rial se vuelve de Córdoba: “No es lo mismo”

En marzo, Jorge Rial anunciaba que su hija Morena se iba a vivir definitivamente a la ciudad de Carlos Paz en Córdoba, lugar en el que la joven siempre aseguró “sentirse muy cómoda”, según Pronto.

“Morena está armando su vida allá, lejos mío. Eso me pone mal porque ver poco a Fran me pone mal. Pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. Por suerte el vínculo de padre e hija está muy bien”, había contado el periodista en ese momento.

“Fue consensuado. Yo le dije que si era feliz, y que si Córdoba es su lugar en el mundo, como cree que lo es está bien. ¿Por qué la voy a tener atada a un lugar en el que no se siente cómoda? Ella se siente cómoda allá y no sé por qué, es algo que nunca me expliqué, pero se siente cómoda allá. Si un día no se siente cómoda y quiere volver, se vendrá”, agregó en aquel momento el periodista.

A dos meses de la mudanza, y tras ir más de una vez de visita a Buenos Aires, More Rial contó que se volvería. En diálogo con Pablo Layus, la joven se sinceró sobre su regreso: “Que se yo, extraño Buenos Aires”.

“Pero te podés venir cuando quieras”, le respondió el notero, quien es oriundo de la provincia de Córdoba. “Sí, pero ya me quiero volver para allá, me quiero volver definitivamente”, expresó por su parte muy segura More.

Con conocimiento de causa, Layus comentó: “Una cosa es Córdoba de verano y otra es vivir”. “Claro, no es lo mismo venir de vacaciones que estar viviendo. Estoy medio aburrida ya”, agregó la hija de Jorge para cerrar.