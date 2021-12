A corazón abierto: Guillermina Valdés habló sobre su difícil pasado

Guillermina Valdés hoy está en pareja con una de las figuras más famosas de la TV, Marcelo Tinelli con quien tiene a Lorenzo, su hijo menor. Además, es madre de Dante, Paloma y Helena, hijos que tuvo junto a Sebastián Ortega. La historia de vida de la modelo la llevó a librar, desde muy chica, grandes batallas de las que resultó vencedora gracias a un gran trabajo de introspección y autoconocimiento.

“A los 27 me enteré que había fallecido mi hermano siendo un bebito, pero mi mamá nunca me había hablado sobre tema” contó en diálogo con La Nación, para luego agregar que se habían enterado de la terrible noticia de casualidad. “Se le escapó a mi abuela. Me dijo: “Vos eras tan celosa que a tu hermano no lo podíamos acariciar”. Y yo le respondí que tenía una hermana, no un hermano. Ahí mi abuela se dio cuenta de que nadie me había hablado sobre el tema”, expresó.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

“Yo creo que, que él se haya ido y yo me haya quedado, implicó una enrome responsabilidad. Es la primera vez que hablo esto públicamente”, detalló además la empresaria, según Para Ti.

Asimismo, la modelo contó que ese fue un año en el que se le presentó otra situación dolorosa: la muerte de su padre, a sus 46 años, por un cáncer de colon. “Todo fue para la misma época, con un año de diferencia”, relató y dijo: “Fue un proceso que comencé a los 27 y terminó a los 44″.

Por otra parte, la modelo se refirió al tema de la muerte: “Hay que naturalizarla, si vamos a ir todos al mismo lugar (...) Me ha pasado de estar en la mesa hablando sobre este tema y que Marce (Tinelli) se pusiera incómodo porque estaba Lolo presente”.

“Es que no podemos educarnos teniendo a la muerte como un tema tabú. Además si incorporamos la muerte, vamos a valorar mucho más la vida y a tener un entendimiento totalmente diferente del día a día, de las cosas simples”, agregó.

Guillermina Valdés, junto a Marcelo Tinelli y su hijo Lorenzo.

“Creo que el Covid nos impulsó a este tipo de planteos, no es casual que a El libro tibetano... lo encontré en un momento en el que solo se hablaba de miedos y muerte. Si la muerte era una posibilidad real, y por eso todos nos encerramos en nuestras casas, había que indagar qué era eso tan temido”, comentó Valdés.

Guillermina Valdés y su infancia

Guillermina Valdés además contó cómo está conformada su familia: “Soy hija de adolescentes, cuando me tuvieron, mi mamá tenía 16 y mi papá, 17. Mamá quedó embarazada a los 15, en su primera relación sexual. Soy fruto de ese momento” y luego contó que tener una mamá tan joven “Al principio me costó”.

Guillermina Valdés

Luego, relató cómo lo experimentó en su adolescencia: “Cuando yo tenía 15, ella tenía 31 y mis compañeros venían a tomar la merienda a casa para ver a mi mamá. Yo era re flaquita y mi mamá, una bomba. Me costó, pero hoy es lo más lindo que me pudo pasar. A los 44, la edad que yo tengo ahora, ella ya tenía tres nietos. Hoy, a los 61, sigue siendo una abuela joven tanto para Lorenzo, que tiene siete años, como para Dante que ya cumplió los 21″.

En cuanto al impacto que recibieron sus padres al enterarse del embarazo, dijo: “Fue terrible, un caos absoluto. De hecho, estuve entre la vida y no nacer. No fue un embarazo deseado o elegido, así que hubo dudas. Finalmente se tomó la decisión y siguieron adelante”.

Pero las cosas fueron marchando entre los jóvenes padres de Guillermina: “Siguieron juntos. Mi mamá terminó la secundaria en Tandil siendo madre. Es una linda historia, con todo el aprendizaje que trae. Fue crecer a la par de ellos y eso me hizo ser muy madura, crecí de golpe y no tengo recuerdos de haber jugado con juguetes”.