A 21 años de la foto icónica de Pampita y Nicole Neumann sin ninguna prenda, juntas y de espaldas

Durante todos estos años, la prensa se ha hecho eco del tenso enfrentamiento entre Carolina Ardohain y Nicole Neumann, las dos modelos que explotaron en los 90′ y compitieron por ser el centro de las pasarelas.

Sin embargo, a fines de 2001, hicieron una tregua y hubo un tiempo en que las dos modelos estuvieron en paz. De hecho, fueron tapa de la revista Gente juntas y ambas desnudas.

Nicole Neumann y Pampita en tapa de revista Gente

Actualmente, tanto la rubia como la morocha son el foco de atención de los medios debido a sus diferentes amoríos: en este momento, Nicole está consolidada con Manu Urcera a punto de casarse y Pampita contrajo matrimonio con Roberto García Moritán.

En diciembre de 2001 las dos diosas posaron juntas para la revista Gente, con un estilo sexy y seductor. Y ambas declararon para la revista.

La foto de Nicole Neumann y Pampita en Revista Gente que dio que hablar

Qué dijeron ante su primer desnudo en una tapa de revista

Nicole Neumann, 21 años atrás, declaró: “En el ‘95 me saqué por primera vez el corpiño y al año siguiente sí, hice un desnudo completo”.

Por su parte, Pampita, cuando tenía solo 23 años, expresó: “Mi primera vez es hoy. Y… dentro de todos los nervios que pueda tener, me siento bastante tranquila. Conozco la gente con la que voy a trabajar, sé que me van a cuidar mucho. Me gusta que me cueste sacarme la ropa. Me preocuparía mucho más tomármelo con naturalidad”.

Además, la rubia de 42 años, hoy madre de tres niñas, agregó: “No cualquiera puede desnudarse. Tenés que estar muy segura de tu cuerpo para mostrarlo por completo. No es necesario tener un físico perfecto para hacerlo, es cuestión de valentía interna. Yo creo que hay que ser muy audaz para desnudarse”.

En aquella época dorada ambas modelos lideraron el podio de las mujeres más deseadas de Argentina, en la actualidad continúan siendo aclamadas, pero siempre en veradas opuestas.