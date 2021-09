A 17 años de Floricienta: el esperado reencuentro entre Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro

Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro fueron los protagonistas de la tira adolescente Floricienta y su historia de amor fue de las más queridas y recordadas, aunque terminó con la trágica muerte de Federico “Freezer” Fritzenwalden. A 17 años de esa temporada, se reencontraron y los fanáticos explotaron las redes.

“Señor, señora, no está delirando. No es el efecto de Astrazeneca. Estamos juntos, esto es histórico”, comentó Navarro al comienzo de la transmisión en vivo que les estaba costando comprender porque los superó la tecnología.

Los actores se dedicaron a leer los comentario de las personas que se unieron a verlos y Florencia advirtió que pronto saldrá un especial de ellos en el que también cantan juntos, recordando su paso por Floricienta.

Floricienta y el Freezer.

“Esto es histórico. Nosotros hicimos una especie de reencuentro, de entrevista que va a salir en breve, hicimos una yapa, estuvimos cantando. Eso no lo vamos a contar tienen que suscribirse al canal en el momento. Y Juan de repente dijo que hiciéramos un vivo”, explicó la artista.

Y junto a ellos también se vio Willie Lorenzo, un cantante, guitarrista y compositor que los ayudó en el tema que prepararon, y que también trabaja con la China Suárez.

Durante el vivo a través de YouTube, los fanáticos les pidieron que recrearan una escena de la exitosa tira, pero ambos comentaron que no se acordaban de ninguna, por lo que sueño de muchos de los que seguían el vivo no pudo ser.

Imágenes de Floricienta (web).

Juan Gil Navarro abandonó Floricienta cuando terminaron de grabar la primera temporada, por lo que su personaje del Freezer murió en el último capítulo. Sin embargo, él siempre quedó en el corazón de los fanáticos, quienes no le perdonaron que haya muerto y más de una vez se lo han dicho por la calle.

“Yo no he hablado mucho de esto en público a lo largo de los años, pero fue difícil y triste también. De alguna manera les pido mil disculpas tanto a Flor como a los que han llorado tanto. La explicación es que en ese momento yo necesitaba poder hacer otra cosa”, contó en su momento en una nota.

“Ahora no tanto, pero en ese momento tenía el prejuicio de pensar que quedar atado dos o tres años a algo que fuera infantil no me iba a permitir desarrollar otras cosas en otros espacios y hacer otras cosas como actor. Ese fue el motivo y afortunadamente me lo entendieron”, resaltó sobre su decisión.