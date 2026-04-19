CRIBA: el sello de la excelencia constructiva que transforma el horizonte de Mendoza

El paisaje urbano de las grandes capitales del Cono Sur no se explica sin la intervención de CRIBA . Con más de 70 años de actividad ininterrumpida, la compañía se ha erigido como un referente ineludible en la industria de la construcción, operando con una solidez que trasciende fronteras. Desde sus bases en Argentina hasta su expansión en Uruguay, CRIBA ha demostrado una capacidad única para ejecutar proyectos de infraestructura y arquitectura que combinan escala, complejidad y una calidad constructiva que hoy es su principal estandarte.

CRIBA impone su sello de eficiencia y calidad en Mendoza con un proyecto que marca un antes y un después

La empresa no es solo una constructora; es un motor de transformación urbana. Su portafolio incluye desde edificios residenciales en altura y centros comerciales hasta hoteles, hospitales, escuelas, aeropuertos y complejos de oficinas.

En este contexto de liderazgo regional, la llegada de CRIBA a Mendoza no fue un hecho fortuito, sino una decisión estratégica de largo plazo. Manuel Valdés, Director Comercial de la compañía, dialogó con Cuyo Construye sobre el presente de la firma, el estado del mercado local y el orgullo que representa la culminación de Vesta, el proyecto que redefine el concepto de "alta gama en altura" en la provincia.

Para entender la magnitud de lo que CRIBA representa, basta con mirar sus hitos. La compañía ha sido la responsable de materializar visiones de arquitectos de talla mundial. Entre sus proyectos más destacados se encuentra la Torre YPF en Puerto Madero, una joya diseñada por César Pelli. También en la Ciudad de Buenos Aires, ejecutaron la Casa de Gobierno , un proyecto del prestigioso estudio de Norman Foster que destaca por su innovación y sustentabilidad.

Si hablamos de récords, la Alvear Tower lleva la firma de CRIBA. Con 235 metros de altura, es el edificio más alto de la Argentina, una mole de ingeniería que domina el skyline porteño. En el ámbito de la infraestructura, la construcción de las obras exteriores de Aeroparque representó un desafío técnico sin precedentes, ganándole 50 metros al río para crear nuevos estacionamientos y trazas viales.

250627 - Criba Cipriani - CRIBA ha demostrado una capacidad única para ejecutar proyectos de infraestructura.

Actualmente, la empresa mantiene un ritmo de trabajo vertiginoso, ejecutando más de 700.000 m 2 de forma simultánea entre Argentina y Uruguay. En este último país, su presencia en Montevideo, Punta del Este y recientemente Colonia, incluye proyectos de escala internacional como el Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino, que albergará la torre más alta del vecino país.

Vesta: el Nuevo estándar residencial en Mendoza

En Mendoza, la apuesta de CRIBA se materializa en Vesta. Este edificio residencial premium, ubicado en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad, se encuentra en sus etapas finales de construcción. Según detalla Manuel Valdés, la entrega está prevista para el mes de junio, culminando un proceso que ha tomado 28 meses de obra neta, extendiéndose a 30 meses para completar la puesta a punto y el equipamiento final de las áreas comunes.

Vesta no es solo un edificio más; es un cambio de paradigma para el mercado inmobiliario mendocino. Valdés destaca que, si bien la provincia está acostumbrada a la alta gama en casas de barrios privados que pueden valer millones de dólares, no existía hasta ahora una propuesta de esta calidad y escala en formato vertical. "Es un hito para Mendoza en lo que es el producto residencial de alta gama en altura", afirma Valdés. El proyecto combina la arquitectura diseñada por Eliana Bórmida y la planificación de interiorismo pensado por Luisa Yanzon, ofreciendo unidades amplias y amenities orientados al máximo confort y bienestar.

El éxito comercial respalda esta visión: con el 70% de las unidades ya vendidas a un precio promedio de 3.700 dólares por metro cuadrado, Vesta ha captado la atención de un público exigente que buscaba una experiencia residencial de nivel superior sin renunciar a la seguridad y los servicios de un edificio de vanguardia.

La visión del mercado: entre el desafío y la oportunidad

A pesar del éxito de Vesta, Valdés no elude la complejidad del escenario actual. La industria de la construcción en la región enfrenta vientos de frente. El ejecutivo observa una desaceleración marcada: "La industria se frenó porque los costos siguen subiendo y los precios no lo hacen al mismo ritmo. Además, el poder adquisitivo de la gente está estancado".

Para Valdés, el mercado actual está operando en un círculo cerrado, construyendo siempre para el mismo segmento (el nivel ABC1). La gran deuda pendiente, tanto en Mendoza como a nivel nacional, es el acceso de la clase media a la vivienda. En este sentido, la mirada de CRIBA es clara: el sector necesita que las condiciones macroeconómicas permitan la vuelta del crédito hipotecario masivo. Sin esa herramienta, el crecimiento seguirá limitado a nichos específicos de inversión.

Sin embargo, la postura de CRIBA hacia Mendoza es de permanencia absoluta. "Hemos llegado para quedarnos", asegura Valdés. La empresa no solo está próxima a finalizar Vesta, sino que ya está cotizando nuevas obras para terceros y evaluando esquemas asociativos con otros desarrolladores locales para iniciar futuros emprendimientos en la provincia. La estructura técnico-comercial que han montado en la región es la base sobre la cual planean seguir consolidando su presencia y acompañando el crecimiento del mercado inmobiliario mendocino.

CRIBA: innovación y futuro

La logística propia y el taller de mantenimiento de CRIBA son activos que les permiten enfrentar proyectos complejos con estándares de calidad que muchas veces exceden lo convencional. Esa capacidad de respuesta es lo que les permite operar en plazas tan diversas como Salta, Santiago del Estero, Bahía Blanca o Montevideo, manteniendo la misma rigurosidad técnica en cada metro cuadrado construido.

Con el 2026 en marcha, CRIBA se prepara para el corte de cintas en Vesta, pero su mirada ya está puesta en lo que sigue. El compromiso de la compañía con la excelencia constructiva y la seguridad sigue siendo el motor que impulsa cada nuevo desafío, transformando ciudades y elevando la vara de lo que es posible en la industria de la construcción regional. Mendoza, con su potencial y sus desafíos, es hoy una pieza central en ese mapa de crecimiento.