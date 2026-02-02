Con sus idas y vueltas finalmente se realizó la primera Fiesta Nacional en 1936

Como dice el dicho “pasó mucha agua bajo el puente” para que la Fiesta de la Vendimia sea lo que es hoy: un espectáculo único de música, sonido, coreografía y luces mágicas que envuelven al teatro griego Frank Romero Day. Para contar cual fue el primer antecedente, hay que remontarse a abril de 1913, bajo la gobernación de Rufino Ortega . Ese año se elige a Mendoza como sede del 2º Congreso Nacional de Industria y Comercio y don José Trianes Díaz propone, por vez primera, realizar una Fiesta de la Vendimia.

Por fin, en 1936, el decreto provincial Nº 87 institucionalizó la primera fiesta para exaltar a la uva, al vino y a la belleza de Mendoza, gestada por el gobernador Guillermo Cano y su ministro de Industria y Obras Públicas, Frank Romero Day.

La fiesta fue el 16 de abril de 1936 y tuvo como escenario la rotonda del parque General San Martín , donde asistieron más de diez mil personas. Esta ocasión también sirvió para estrenar la canción de la Vendimia con letra y música de Ernesto Fluixá y dirección de Fidel Blanco. Dos días después por la noche, en el stadium del club Gimnasia y Esgrim, se eligió la primera reina, y fue la representante de Godoy Cruz, Delia Larrive Escudero.

Los Andes diario, cubrió el histórico acontecimiento y esta es la crónica publicada el domingo 19 de abril de 1936, que resalta los problemas de organización que tuvo la celebración y la escasa participación de agentes de seguridad.

Fue proclamada Reina la representante de Godoy Cruz, Srta. Delia Larrive Escudero.

El gobernador Guillermo G. Cano recibió al ministro de Agricultura de la Nación, Dr. Miguel Angel Cárcano. La industria le ofreció un banquete en una de las naves de la Bodega Escorihuela.

Ante una concurrencia realmente extraordinaria, que superó a todo cálculo posible, se llevó a cabo ayer, en forma dificultosa, la fiesta popular en la que debía coronarse la Reina de la Vendimia, elegida entre las reinas departamentales.

Es de lamentar que la falta de previsión por parte de las autoridades encargadas de la organización de la fiesta haya sido uno de los factores principales para que el programa no pudiera ser desarrollado en la amplitud con que había sido confeccionado. Los pocos números que se cumplieron fueron a costa de grandes sacrificios por parte de quienes lo ejecutaron y de las personas que debían colaborar.

Como hecho elocuente se puede decir que la tarima en donde se desarrollaban los números del programa, estaba guardado por un reducido número de agentes, siendo necesaria la colaboración de los conscriptos que allí se encontraban presentes, para mantener un relativo orden.

Otra falla sensible de organización fue el de no haber hecho un tablado más amplio y ubicado a mayor altura a fin de que los números pudieran ser presenciados por lo menos por una buena parte del público y no por una minina parte, como en realidad ocurrió. También debe hacerse presente que una parte del público lejos de colaborar al éxito de la fiesta la dificultó en extremo al no acatar las órdenes que le daba la policía.

Asistieron más de 25 mil personas

Los cálculos sobre la cantidad de público resultan en extremo difícil de efectuarlos aún cuando es fácil presumir que fue un número superior a veinte y cinco mil personas.

Un punto destacable fue la ornamentación e iluminación que resultó un verdadero éxito pues el campo deportes del Club Gimnasia y Esgrima ofrecía un aspecto realmente magnífico.

El programa se inició con una relativa normalidad en base a varios meros de música y canto, continuando con bailes regionales nacionales y extranjeros, pero desde el momento en que éstos se iniciaron, empezó la verdadera lucha con el público que, poco a poco, fue invadiendo la reducida tarima en que se arrimaba el público y en muchos casos los mismos debieron retrasarse por idéntica circunstancia.

Este hecho hzo que el desarrollo del programa se demorara en extremo. Sin embargo, el momento más difícil que se perdió más tiempo fue cuando se iba a proceder a la proclamación de la Reina de la Vendimia. Por espacio de más de cuarenta minutos la policía debió mantener un fin de despejar la tarima y sus alrededores.

Finalmente, el jurado anunció que había sido proclamada Reina de la Vendimia, la Srta. Delia Larrive Escudero, representante de Godoy Cruz. Desde el momento en que se cedió a la proclamación de Reina, el público comenzó a retirarse de la cancha, desalojando el predio de la Fiesta.