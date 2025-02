Las prioridades de Trump en América Latina

Aunque es inusual en la política exterior estadounidense, la de Donald Trump ha comenzado por la región. Su Secretario de Estado, Marco Rubio, en forma inmediata a la asunción realizó una gira por Centroamérica y visitó El Salvador, Guatemala , Costa Rica, República Dominicana y Panamá. El viaje subraya las prioridades: la inmigración, con la devolución que ya ha tenido lugar de centenares de migrantes guatemaltecos con antecedentes penales en aviones militares estadounidenses a su país. La breve visita a Panamá ratifica la importancia que para Donald Trump tiene su reclamo sobre el Canal. En 1903 Panamá, recién constituido como país, vendió a perpetuidad a los Estados Unidos dicha región, pero el presidente Carter en los años setenta devolvió el Canal a Panamá. Es decir, en Estados Unidos el reclamo pasa por las tarifas, la presencia china y el tratado inicial de concesión a perpetuidad. En América del Sur, el tema de la inmigración también es prioritario. Se generó un conflicto con Colombia , que rechazó el aterrizaje de los aviones estadounidenses que devolvían migrantes de este país. La reacción de Trump fue inmediata: amenazó con duplicar las barreras arancelarias y el presidente Petro se vio obligado a ceder, pagando un costo político interno importante, tanto ante el oficialismo como en la oposición. El presidente Lula denunció ante el gobierno norteamericano que los ochenta y ocho migrantes brasileños devueltos a este país habían estado esposados, sin especificar si habían cometido delitos o no. México, por su parte, está organizando centros para recibir a los migrantes que Estados Unidos devuelva. Todo esto se realizó entre el 20 y el 25 de enero, los cinco días posteriores a la asunción de Trump.

El presidente estadounidense tiene una concepción de Norteamérica como región y a su entorno geográfico como un ámbito de su dominio. En la última década este concepto se fue profundizando en los expertos en geopolítica estadounidenses. El T-Mec (el cambio de denominación que tuvo el Nafta, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá firmado en los años noventa), en los últimos años fue adquiriendo dimensión geopolítica. El 25 de enero Trump volvió a insistir en que Canadá debería ser un estado de los Estados Unidos. Es llamativo que su declaración anterior no haya generado un rechazo mayor. Canadá es un país heterogéneo, con una zona francófona y un separatismo que tiene peso político. En la concepción de Trump, Norteamérica implica también Groenlandia. El presidente estadounidense tuvo una conversación telefónica con la primera ministra danesa. La información periodística indica que fue una reunión dura y con fuertes desacuerdos. La Jefa del Gobierno danés insistió con la consigna de que Groenlandia no se vende. A medida que avanza la discusión, se percibe que el problema además de un interés geopolítico, es también económico por las riquezas naturales que encierra un territorio poco explotado. En 2009 los cincuenta y cinco mil groenlandeses votaron el derecho a declarar su autonomía respecto a Dinamarca, que ocupa esta región desde comienzos del siglo XVII. El gobernante de este origen ratificó también que Groenlandia no se vende, pero que está dispuesto a negociar y escuchar propuestas. Dinamarca trata de “europeizar” el problema, argumentando que el reclamo de Trump pone en crisis el tratado de alianza de la OTAN, de la cual forman parte ambos países.