La Chaussée tenía razón

Todo gobierno necesita un gran argumento, imbatible, compartido por la mayoría, para salir airoso de un debate electoral. En este caso es la inflación. Si las expectativas juegan en contra, muchas veces los números objetivos de la macro no alcanzan para convencer o calmar. Argentina es un paciente en terapia intensiva estabilizado. Cualquier virus hospitalario lo puede complicar. Es probable, como sostienen varios economistas, que no haya razones fundadas para tanto nerviosismo. ¿Alcanza con la evidencia empírica? ¿Toda la evidencia es favorable?

Pero el gobierno no solo está teniendo problema con los mercados financieros. La semana pasada comentamos el hecho inédito que, por primera vez, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella dio dos meses seguidos negativo desde que asumió el león , sobre todo en el rubro expectativas. Esta semana se agregó otra mala noticia: el Índice de Confianza del Gobierno de la misma casa de estudios reporta 4 meses seguidos de caída. De los cinco componentes del índice, ¿cuál marca peor? acertaste! La evaluación general del gobierno registra 2.13 sobre 5 (43 % del valor total). Además, por primera vez en 15 meses, el índice general dio por debajo del promedio de la gestión. Es decir: Davos + Libragate + Manes + Corte Suprema + polémica por la represión de la marcha del 12 de marzo, algún costo iba a tener, en tanto y cuanto todo eso lo mostrase al gobierno desenfocado de las prioridades ciudadanas. Si a eso se le suman turbulencias financieras e inflación persistente, el clima no es el ideal.

Pero no todas son malas noticias para el gobierno. Hay un par de novedades excelentes. Una es la múltiple fragmentación de la oferta electoral en la CABA porque denota la crisis (¿y decadencia?) del PRO que, con el aparato del Estado porteño en la mano, no hay podido contener casi nada de la coalición que encabezó hasta 2023. De vuelta: ¿todo el mundo se está equivocando y no ve una gestión superlativa en la ciudad, y por lo tanto huye a captar nichos? Más allá de si hay o no olor a pis, el consenso en el mundo político, periodístico y consultoril, es que al primo Jorge no le está yendo bien. ¿Se confirmará el concepto de Marcos Peña acerca de que la demanda ordena a la oferta, o la demanda no tiene idea de lo que está en juego? Muchos preconceptos se vuelven a caer: ¿no era que Carrió siempre se endurecía para negociar lugares en la lista con los Macri? ¿no era que a Ocaña siempre le gustaba estar al calor del poder? ¿por qué se asocia a una lista que difícilmente supere el cuarto lugar en la competencia ? Va a ser una elección para alquilar balcones porque el laboratorio será fantástico.