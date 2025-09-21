Blanco pero de granizo: así amanecieron las calles de San Carlos tras la tormenta

Se registro una importante caída de granizo que dejó una postal blanca sobre las calles sancarlinas.

San Carlos: las rutas y caminos se encuentran transitables pero se recomienza manejar con precaución.

Casi como una postal de nevada, así amanecieron las calles de La Consulta, San Carlos.

Una fuerte caída de granizo se registró en San Carlos durante la tarde y la noche del sábado, fenómeno que se repitió en la madrugada del domingo en distintos puntos del Valle de Uco. En Tupungato se presentaron lluvias, en Tunuyán la tormenta llegó con granizo aislado pasada la 1 de la madrugada, mientras que en San Carlos las calles amanecieron cubiertas de blanco por la acumulación de piedra, en una postal similar a la de una nevada.

San Carlos La Consulta, rutas donde aún permanece el granizo. Gentileza La jornada coincidió con el inicio de la primavera y presentó una sensación térmica fresca poco habitual para la época. Según el Servicio de Contingencias Climáticas de Mendoza, la caída de granizo estaba prevista dentro del alerta meteorológica emitida previamente.

San Carlos Gran acumulación de granizo en localidades de San Carlos Gentileza En San Carlos, el fenómeno se registró durante la tarde del sábado y volvió a repetirse por la noche a partir de las 23h. En la mañana del domingo aún podían observarse restos de granizo en calles de distintas localidades del departamento. Las zonas más afectadas fueron La Consulta y Villa Chacón.