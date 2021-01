Mirá completo el Confessions Tour de Madonna, vía GoMusic

Si alguien sabe cómo montar un show en vivo esa es Madonna y el Confessions Tour es la mejor prueba de ello. Este espectáculo fue filmado íntegramente en el Wembley Arena de Londres durante la gira mundial que llevó a la reina del pop a visitar más de 25 ciudades. Fue su tour más taquillero, y el que más recaudó en el mundo en 2006, donde presentó canciones de toda su carrera.

Este espectáculo, y muchos otros shows en vivo, podés disfrutarlo gracias a GoMusic , “la primera plataforma de video streaming en alta definición de conciertos, documentales, reportajes, live sessions, unpluggeds, contenidos en formato 360°, live streaming y mucho más”.

Future Lovers (con samples de “I Feel Love” de Donna Summer)

Get Together

Like a Virgin

Jump

Live to Tell

Forbidden Love

Isaac (contiene elementos de “Im Nin’ alu”, un poema del siglo de XVII de Rabbi Shalom Shabazi)

Sorry

Like It or Not

I Love New York

Ray of Light

Let It Will Be

Drowned World/Substitute for Love

Paradise (Not for Me)

Music (contiene elementos de “Disco Inferno” de The Trammps y “Where’s the Party”)

Erotica (contiene elementos de la versión demo, “You Thrill Me)

La Isla Bonita

Lucky Star (contiene elementos de “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” de ABBA y “Hung Up”)