Ver una bolsa blanca atada al espejo del auto en plena ruta puede generar dudas porque no forma parte de las señales viales más conocidas. Sin embargo, en muchos casos funciona como una señal informal de emergencia : el conductor quiere advertir que el vehículo tuvo un problema, que no está abandonado o que necesita asistencia.

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La práctica se parece al uso de un paño, toalla o tela blanca en la ventanilla, la antena o la manija. En algunos manuales de conducción, se recomienda atar una tela blanca cuando una avería obliga a detenerse al costado del camino.

La bolsa blanca puede indicar que el auto sufrió una avería mecánica , una pinchadura, sobrecalentamiento, falta de combustible o cualquier problema que impidió seguir circulando. También puede significar que el conductor se alejó para buscar ayuda y tiene intención de volver.

No se trata de una autorización para dejar el vehículo en cualquier lugar. La bolsa solo sirve como mensaje visual para otros conductores, asistencia vial o fuerzas de seguridad.

La explicación es práctica: no todas las personas llevan una toalla o un paño blanco en el auto. Una bolsa plástica blanca puede cumplir una función parecida porque se ve desde lejos y se mueve con el viento, lo que ayuda a llamar la atención.

Qué significa que un conductor ate una bolsa blanca al espejo del auto en plena ruta (1)

El color blanco se asocia con una señal de aviso o pedido de ayuda, aunque el significado puede variar según el lugar. Por eso conviene interpretarlo como una advertencia posible, no como una regla oficial aplicable en todo el país.

Qué debería hacer el conductor si su auto se detiene

Si el vehículo queda detenido, lo primero es ubicarlo lo más lejos posible de la circulación. Después hay que encender las balizas, colocar los triángulos o balizas portátiles si corresponde y mantenerse en una zona segura.

Salir de la calzada: detener el auto sobre la banquina o zona segura.

detener el auto sobre la banquina o zona segura. Encender balizas: advertir a quienes vienen detrás.

advertir a quienes vienen detrás. Colocar balizas portátiles: especialmente en ruta o de noche.

especialmente en ruta o de noche. No quedarse delante ni detrás del auto: son zonas de impacto posible.

son zonas de impacto posible. Pedir asistencia: llamar a seguro, grúa o autoridad vial.

Qué hacer si se ve una bolsa blanca en la ruta

Lo más prudente es bajar la velocidad sin frenar bruscamente y observar si hay personas cerca del vehículo. Puede haber alguien revisando el motor, bajando del auto o esperando ayuda en una zona de riesgo.

Si el auto está mal ubicado, hay personas dentro o la situación parece peligrosa, conviene dar aviso a la autoridad vial o al servicio de emergencia correspondiente. Detenerse solo es recomendable si hay espacio seguro y no se genera otro riesgo.