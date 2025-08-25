Coninagro realizará su 8° Congreso Internacional: las cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino

El encuentro de Coninagro se llevará a cabo el 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires bajo el lema “Las Cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino”.

La 8va edición del Congreso Internacional de CONINAGRO tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales, en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo, se llevará a cabo bajo el lema «Las Cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino» y tendrá la participación especial, presencial, de nuestras Federaciones con sus respectivas producciones.

En esta ocasión, el Congreso contará con la participación de autoridades nacionales y tendrá espacios con temáticas referidas al crecimiento de nuestras cooperativas con distintos casos de éxito; los jóvenes como protagonistas del campo con temas trascendentales el arraigo y la educación; además la rentabilidad y eficiencia con economistas especializados.

Congreso: presentación del Campo y la Política VII Realizaremos la presentación oficial de la 7ma edición de nuestro libro, El Campo y la Política. El mismo, será entregado a los candidatos presentes para escuchar sus reflexiones políticas a corto y mediano plazo. Además, hemos convocado algunos goberandores para conocer y escuchar sus visiones sobre las Economías Regionales.

Por último, tendrán un espacio especial por primera vez en nuestro Congreso, todas las Federaciones, ya que habrá distintos stands con sus producciones, leche, vino, miel, arroz, yerba entre otras, para que los presentes puedan degustar y escuchar en primera persona la actualidad de cada economía. En este Congreso, Coninagro quiere nuevamente poner en valor el trabajo de nuestras cooperativas y mostrar en formato real nuestro Semáforo de las Economías Regionales, para contar en voz de los protagonistas, cómo viven la situación actual de nuestro país.