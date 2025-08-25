25 de agosto de 2025 - 11:20

Coninagro realizará su 8° Congreso Internacional: las cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino

El encuentro de Coninagro se llevará a cabo el 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires bajo el lema “Las Cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino”.

La 8va edición del Congreso Internacional de Coninagro tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales, en la Ciudad de Buenos Aires.&nbsp;

La 8va edición del Congreso Internacional de Coninagro tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La 8va edición del Congreso Internacional de CONINAGRO tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales, en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo, se llevará a cabo bajo el lema «Las Cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino» y tendrá la participación especial, presencial, de nuestras Federaciones con sus respectivas producciones.

Leé además

Un informe de Coninagro revela cuántos kilos de asado se pueden comprar con un salario promedio

Cuántos kilos de asado se pueden comprar con un salario promedio

Por Sandra Conte
Control de la Lobesia botrana.

Mendoza se prepara para la campaña 2025-2026 de control de la "Lobesia botrana"

Por Redacción Agroindustria

En esta ocasión, el Congreso contará con la participación de autoridades nacionales y tendrá espacios con temáticas referidas al crecimiento de nuestras cooperativas con distintos casos de éxito; los jóvenes como protagonistas del campo con temas trascendentales el arraigo y la educación; además la rentabilidad y eficiencia con economistas especializados.

Congreso: presentación del Campo y la Política VII

Realizaremos la presentación oficial de la 7ma edición de nuestro libro, El Campo y la Política. El mismo, será entregado a los candidatos presentes para escuchar sus reflexiones políticas a corto y mediano plazo. Además, hemos convocado algunos goberandores para conocer y escuchar sus visiones sobre las Economías Regionales.

Lucas Magnano presidente de Coninagro
Lucas Magnano presidente de Coninagro durante una rueda de prensa en Mendoza.

Lucas Magnano presidente de Coninagro durante una rueda de prensa en Mendoza.

Por último, tendrán un espacio especial por primera vez en nuestro Congreso, todas las Federaciones, ya que habrá distintos stands con sus producciones, leche, vino, miel, arroz, yerba entre otras, para que los presentes puedan degustar y escuchar en primera persona la actualidad de cada economía. En este Congreso, Coninagro quiere nuevamente poner en valor el trabajo de nuestras cooperativas y mostrar en formato real nuestro Semáforo de las Economías Regionales, para contar en voz de los protagonistas, cómo viven la situación actual de nuestro país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cómo impacta la tecnología en el empleo agropecuario

El empleo agropecuario frente a un cambio de era: tecnología, cultura y una doble brecha de talento

Por Redacción Economía
Abrió el registro para los productores que quieren adherir al Fondo Compensador Agrícola.

Cómo va a funcionar el Fondo Compensador Agrícola esta temporada y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse

Por Sandra Conte