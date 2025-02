Miércoles 26: cuál es el signo del zodíaco que tendrá mala suerte

Hoy, miércoles 26 de febrero, ciertos signos deberán lidiar con desafíos inesperados, retrasos y situaciones frustrantes. No importa cuántos amuletos usen o cuántos rituales practiquen, la clave para salir de esta mala jornada estará en la paciencia y la resiliencia.

Las cosas no están saliendo como esperabas y la impaciencia puede jugarte en contra. Un malentendido en el trabajo o con un amigo podría empeorar tu día si no mantenés la calma. Mejor evitá confrontaciones y apelá al entendimiento, la empatía y el control de los malos impulsos.

Leo

Sentís que el mundo está en tu contra y que cada paso que das te lleva para atrás. No fuerces situaciones que claramente no están a tu favor. Hoy es mejor esperar y no tomar decisiones rápidas, más si son cruciales para el devenir de tu vida económica.