Cuál es el signo más cara rota y sin filtro de todo el zodíaco

La astrología nos ayuda a entender la personalidad de cada uno y revela quiénes son los más impulsivos a la hora de hablar. Hay signos del zodíaco que no tienen problema en decir la verdad aunque duela, pero hay uno en particular que es el más cara rota y sin filtro .

Si alguna vez te encontraste con alguien que dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro, es muy probable que pertenezca a este signo del zodíaco . En el horóscopo , hay quienes no pueden contenerse y lanzan comentarios sin pensar en las consecuencias.

En la astrología, se lo conoce por su franqueza brutal. Si le preguntás cómo te queda un outfit, te lo dirá sin rodeos. No es que quiera herir, pero la sutileza no es su fuerte. En el horóscopo, es el signo que menos se preocupa por las formalidades y siempre suelta la verdad, aunque no sea lo que el otro quiere escuchar.