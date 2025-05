ChatGPT le leyó su mano y en vez de una predicción la derivó al dermatólogo

Este melanoma, que suele aparecer en áreas como las palmas o las plantas de los pies, puede ser difícil de detectar y si no se trata a tiempo tiene un pronóstico grave . La mujer, Trinity Page, compartió su experiencia en TikTok.

El video de la influencer se viralizó, acumulando casi 6 millones de vistas y despertando la curiosidad de otros usuarios que notaron marcas similares en su piel. Tras la recomendación de ChatGPT, Page visitó a un dermatólogo para una evaluación profesional, aunque aún no se ha confirmado un diagnóstico .

Cabe destacar que ChatGPT no es una herramienta médica. OpenAI, la empresa detrás del chatbot, había advertido que su IA no está diseñada para diagnosticar enfermedades ni reemplazar a los especialistas. Existen otras IAs, como las desarrolladas por Google, entrenadas específicamente con datos médicos para detectar afecciones, pero incluso estas no sustituyen la consulta con un profesional.