Un vuelo que parte de Mendoza fue elegido como el más turbulento del mundo

Las turbulencias aéreas son un fenómeno habitual durante los vuelos y suelen producirse por pozos de aire, corrientes en chorro o el sobrevuelo de zonas montañosas. Sin embargo, un relevamiento internacional identificó que no todas las rutas presentan el mismo nivel de riesgo , y ubicó a un trayecto que parte de Mendoza como el más turbulento del mundo.

El ranking fue elaborado por la plataforma especializada Turbli, dedicada al análisis y medición de turbulencias en vuelos comerciales. Para su informe anual, la compañía evaluó cerca de 10.000 rutas aéreas que conectan 550 de los aeropuertos más grandes del mundo , a partir de datos recopilados durante un año completo.

En esta edición, el primer puesto fue para la ruta que une el Aeropuerto Internacional El Plumerillo , en Mendoza, con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez , en Santiago de Chile. El trayecto fue señalado, por segundo año consecutivo , como el más turbulento a nivel global.

Según explicó la empresa, este fenómeno está asociado a la llamada “ola de montaña” , que se genera cuando las aeronaves deben atravesar la Cordillera de los Andes . En estos contextos, los pasajeros pueden experimentar movimientos más intensos, especialmente durante los meses de invierno, cuando se intensifica la corriente en chorro.

“A pesar de la naturaleza caótica de la turbulencia, existe un claro cambio estacional , impulsado por las variaciones del viento, que es lo que la desencadena”, señalaron desde Turbli. El informe también advirtió que estos episodios se han incrementado en las últimas décadas como consecuencia del aumento de fenómenos meteorológicos extremos .

Un estudio citado por la plataforma indicó que la turbulencia severa en aire despejado fue un 55% más frecuente en 2020 que en 1979, lo que refuerza la preocupación del sector aeronáutico por este tipo de eventos.

Para elaborar el ranking, Turbli utilizó la tasa de disipación de remolinos, una medición empleada en aviación para determinar la intensidad de las turbulencias. A través de análisis estadístico y herramientas de big data, se calculó el promedio de turbulencias de 20 vuelos mensuales por cada ruta, considerando tanto la altitud de crucero como las fases de ascenso y descenso.

El resultado se expresa mediante un índice de disipación de remolinos (EDR), que clasifica las turbulencias en cinco niveles: leve (0-20), moderada (20-40), fuerte (40-60), severa (60-80) y extrema (80-100). Además, se incorporan variaciones estacionales vinculadas a cambios en los vientos y a la presencia de ondas de montaña.

Además del trayecto Mendoza–Santiago de Chile, otras rutas de la región aparecen entre las más turbulentas del mundo, como Córdoba–Santiago, Santa Cruz–Santiago y Mendoza–Salta. En el plano internacional, también se destacan vuelos que atraviesan zonas montañosas de China y del oeste de Estados Unidos, donde el relieve juega un rol determinante en la generación de turbulencias.

El ranking completo: