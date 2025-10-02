Un joven de 22 años terminó apuñalado y está grave tras un discusión con su pareja

La mujer está detenida. El ataque se produjo ayer por la tarde en el barrio San Carlos, en Alvear.

Un joven de 22 años se encuentra internado en el hospital de General Alvear luego de ser apuñalado por su pareja durante una pelea. El hecho ocurrió ayer a las 18, en una vivienda ubicada en la calle España del barrio San Carlos y la mujer se encuentra detenida.

Según los primeros informes, la pareja comenzó a discutir dentro de la vivienda en la que también se encontraba el hijo de ambos, un bebé de 9 meses. En esa instancia, la discusión subió de tono y la mujer tomó un cuchillo y habría herido al joven debajo de una axila derecha, según informa Alvear diario.

El herido logró salir de la vivienda para pedir ayuda y pudo caminar unos 50 metros hasta que se desplomó en la vereda de un comercio de la zona.

Los vecinos de lugar llamaron al 911, al tiempo que la víctima fue trasladada al hospital Enfermeros Argentinos, donde fue intervenido quirúrgicamente, quedando internado luego en Terapia Intensiva en estado reservado.

Persona policial fue desplazado al lugar del hecho donde se detuvo a la presunta agresora que también fue trasladada al hospital sureño, donde quedó alojada en el área de Salud Mental, en calidad de detenida y a disposición de la Fiscalía.