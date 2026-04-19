The Vines se consolida en el Valle de Uco: 40 millones de dólares para potenciar su innovadora propuesta

Lo que comenzó en 2004 como un viaje de tres semanas para Michael Evans, ex asesor político en Washington D.C. y veterano de las campañas de Bill Clinton y John Kerry, se transformó en una de las revoluciones más significativas para el enoturismo de alta gama en Argentina. A dos décadas de aquel desembarco, The Vines of Mendoza no solo celebra su cosecha número 17, sino que se encuentra en medio de un ambicioso proceso de expansión de 40 millones de dólares que busca consolidar al Valle de Uco como un polo de hospitalidad de nivel mundial.

Para Evans, este crecimiento no es un esfuerzo individual. El empresario destaca que la consolidación de The Vines ha sido posible gracias a un equipo sólido de más de 350 personas que, con su compromiso diario, sostienen la operación y la mística del lugar. Esta estructura humana es la que permite hoy proyectar una nueva dimensión de lujo y servicio.

Según pudo conocer Los Andes en diálogo con Evans, la infraestructura de The Vines está experimentando un crecimiento sin precedentes motorizado por una demanda que no conoce techos. Tras haber inaugurado recientemente 12 nuevas villas en febrero, elevando la oferta actual a 34 unidades, Evans confirmó que el proyecto final alcanzará las 73 habitaciones. Esta ampliación no es solo cuantitativa, sino cualitativa: las nuevas unidades, han sido diseñadas para ofrecer una integración total con el paisaje de Los Chacayes, permitiendo a los huéspedes una inmersión absoluta en el entorno de montaña.

La apuesta incluye una reconfiguración total de su propuesta gastronómica y de bienestar. El icónico restaurante "Siete Fuegos", liderado por Francis Mallmann, será trasladado desde el edificio principal hacia una nueva ubicación privilegiada en el corazón de los viñedos. "Será un sitio increíble, más grande y más especial", describe Evans. En el espacio que deje vacante el actual restaurante, se desarrollará una segunda propuesta gastronómica, complementada por la construcción de un spa de grandes dimensiones y la expansión de las áreas deportivas con canchas de tenis, paddle y una nueva pileta, conformando un complejo de 500 hectáreas dedicado al relax y la sofisticación.

Valle de Uco: una comunidad global unida por el terroir

El modelo de negocios de The Vines ha logrado algo inédito en la región: crear una red de 350 propietarios provenientes de 19 países, quienes producen sus propias etiquetas —más de 500 blends diferentes al año— bajo un estándar de calidad que recientemente ha obtenido la certificación orgánica para todo el predio. Esta comunidad internacional encuentra en Mendoza un valor diferencial que, según Evans, destinos consagrados como Napa Valley no pueden replicar: una conexión humana y auténtica.

"La gente no viene solo por el lujo, viene por la experiencia de ser un local", explica el empresario. Los visitantes participan activamente en la vida de la finca, desde clases de cocina de empanadas hasta el proceso mismo de la vendimia. Esta mística es la que sostiene el crecimiento del proyecto a pesar de las fluctuaciones de la economía nacional, la cual Evans analiza con realismo, pero con un optimismo inquebrantable, destacando la resiliencia y el espíritu emprendedor de los mendocinos.

Oportunidades para el inversor local

The Vines no solo busca visitantes, sino socios en el estilo de vida mendocino. Actualmente, el proyecto abre puertas a inversores locales a través de dos modalidades principales:

Adquisición de Villas : Una opción que combina el disfrute personal de una propiedad de lujo con un modelo que genera ingresos anuales.

Una opción que combina el disfrute personal de una propiedad de lujo con un modelo que genera ingresos anuales. Propiedad de Viñedos: La posibilidad de comprar una parcela y crear vinos de reconocimiento internacional—que ya suman más de 500 blends al año en la comunidad— contando con el asesoramiento del equipo técnico de la finca.

El compromiso con el desarrollo local y el legado social

Más allá de los viñedos, la visión de Evans tiene un fuerte componente social arraigado en la realidad de Tunuyán. A través de The Vines Foundation, una iniciativa que toma impulso a partir del compromiso y las donaciones de más de 350 propietarios e inversores de todo el mundo que encontraron en Mendoza un lugar con el que conectar, el proyecto canaliza un esfuerzo colectivo con impacto directo en la comunidad. Así, hoy se sostienen comedores que asisten a 400 niños y se gestiona un refugio y santuario de animales dentro del predio, trabajando de manera articulada con veterinarios locales en programas de castración y salud animal.

Sin embargo, el proyecto más ambicioso a corto plazo es la creación de una escuela vocacional en Vista Flores. Con la tierra ya adquirida y los planos en marcha, este centro comunitario busca cerrar la brecha entre la educación secundaria y el mercado laboral técnico, una necesidad que también interpela al propio crecimiento de la región. La iniciativa contempla la formación de jóvenes locales en oficios especializados como hotelería, cocina y guías bilingües, en diálogo con referentes del sector para asegurar su relevancia y proyección.

VILLA 1

"Es difícil para nosotros encontrar gente capacitada y es difícil para los chicos encontrar opciones si no van a la universidad", reflexiona Evans. . Para él, este es el verdadero sentido de la permanencia: construir una estructura que logre trascender su propia gestión y garantice que el crecimiento del turismo de lujo se traduzca en progreso real y tangible para los habitantes del Valle de Uco. En esa misma línea, el proyecto se plantea también como una invitación abierta: empresas y organizaciones interesadas pueden contactarlo directamente para sumarse a esta iniciativa y contribuir a construir, de manera conjunta, un impacto real y duradero en la región.