¿Viento Zonda en Mendoza? El extraño fenómeno que causó una repentina suba de temperatura

La mañana de este jueves sorprendió a los mendocinos con un amanecer notablemente más cálido de lo previsto. Muchos lo confundieron con la llegada de un leve viento Zonda , pero en realidad se trata de un fenómeno meteorológico muy poco común que se da bajo condiciones sumamente específicas.

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Para entender qué pasó con el clima hoy, Los Andes dialogó con el meteorólogo Mariano García , quien explicó la causa de este repentino cambio térmico.

Según explicó el especialista, el ascenso de la temperatura se debió al ingreso de un viento del sector sur con un pulso de frente frío , que al registrarse durante las primeras horas del día generó lo que se conoce como mezcla mecánica .

" El aire que está arriba se mezcla con el de abajo . El aire, al moverse, genera pequeñas turbulencias que mezclan el aire. En la noche, como el aire frío está limitado a pocos metros de la tierra, la mezcla con ese aire que viene de arriba se siente como cálida ", detalló García.

Este evento no es algo que ocurra con frecuencia. El meteorólogo señaló que se trata de un fenómeno bajo restricciones importantes , por lo que es muy poco común . "Se da en una franja horaria dada, bajo condiciones de cielo despejado y con cierta intensidad de viento", amplió.

La mezcla de aire hizo provocó un salto en la temperatura.

Miércoles 01-01-2025 / Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura.

Además, detalló que esta mañana, en el Parque San Martín, la temperatura se encontraba en 6°C y en tan solo una hora después escaló hasta los 14°C.

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Tras este inusual arranque de jueves, el tiempo experimentará cambios de cara a los próximos días.

Mariano García adelantó que para mañana viernes se espera el ingreso formal de una masa de aire frío, lo que provocará un descenso de la temperatura en toda la provincia.

El sábado será una jornada de transición con cielo parcialmente nublado. El domingo se prevé un aumento de la nubosidad durante la madrugada y hay probabilidad de leves lloviznas durante la mañana. Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar.