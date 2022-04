Una discusión entre dos jóvenes casi termina en tragedia en un boliche de Godoy Cruz

De milagro o por fortuna, según como se quiera o se pueda ver, lo cierto es que por cuestión de centímetros, la caída de un joven de 32 años y el golpe en la cabeza que se dio en esas circunstancias no terminaron en tragedia. El escenario de esta angustiante situación fue el boliche Suburbia, ubicado en el carril Rodríguez Peña (Godoy Cruz), y los protagonistas fueron dos hombres de 32 y 36 años, quienes habían estado hablando segundos antes entre sí.

Según reconstruyó la víctima (identificada como S., de 32 años y quien no tiene los recuerdos muy claros a raíz del golpe) y ampliaron los testigos que estaban en el lugar –que hace poco más de un mes fue noticia por una bola de espejos que cayó del techo-, el mayor de los participantes del episodio (identificado con la inicial F. y de 36 años) empujó a S., y este último cayó al piso y golpeó violentamente la cabeza contra el cemento.

Foto: Instagram @barsuburbia

“Había ido a bailar con un par de amigos, me separé del grupo para ir al baño y fui a la parte de adentro del galpón. Allá me encontré con una prima de mi novia y su novio, los saludé y estuvimos hablando. La verdad es que no recuerdo que haya sido en malos términos, aunque sinceramente no recuerdo mucho. Pero sí sé que yo estaba cerca de la barra, sentir que me golpeaba y después no recuerdo nada hasta el otro día, que me desperté cerca de las 10:30 en el hospital”, rememora S. a Los Andes sobre el episodio.

Sin embargo, a la novia de S. no le cierra la versión de haber caído y golpeado solamente con el piso. “La herida es muy profunda y es muy arriba para ser una simple caída. Yo tuiteé pidiendo a la gente que, si sabía o había visto algo, me avisara. Y hubo gente que me dijo que a mi novio le habían dado un botellazo. Pero estamos tratando de conseguir los videos de las cámaras de seguridad, para ver si realmente hubo un golpe con algo o fue la caída nomás”, resumió la joven, quien esa noche no estaba en el boliche con la víctima, pero que llegó ni bien le avisaron por teléfono que S. estaba golpeado y casi inconsciente en el lugar.

Una discusión entre dos jóvenes casi termina en tragedia en un boliche de Godoy Cruz. Foto: Imagen Ilustrativa / Archivo Los Andes.

Por su parte, desde el boliche confirmaron que F. confesó en ese momento haber empujado al joven antes de caer, aunque descartaron que haya golpeado con algún otro elemento al desplomarse. “Yo estaba en una de las zonas VIP del lugar y, cuando nos avisaron, fuimos inmediatamente a ver qué había pasado y a asistir. Cuando llegué al lugar del golpe, vi que estaba la persona caída y el primo le sujetaba la cabeza mientras lo asistían. Él mismo (por F.) contó que él lo había empujado, pero que no había querido hacerle daño, ya que eran familia”, destacó a su turno el dueño de Suburbia, Gabriel Fernández.

De milagro no fue una tragedia

Según rememora S., y en base a lo poco que recuerda de esa noche, la secuencia transcurrió ya durante la madrugada del domingo. Él había ido a bailar con unos amigos, hasta que decidió separarse por unos instantes para ir al baño. “Me encontré con la prima de mi novia, que estaba con su novio, y estuve hablando con ellos. No recuerdo que haya habido una discusión o pelea entre nosotros”, insiste S., quien no tiene ningún recuerdo desde ese momento hasta las 10:30 del domingo, cuando recobró la consciencia en el Hospital Central.

Aunque no había ido a bailar esa noche con él, su novia (M.) llegó al boliche ni bien la llamaron de un número desconocido para contarle cerca de las 4:30 lo que había sucedido con su novio. “Cuando llegué, ya lo estaban atiendo a mi novio y la verdad es que desde seguridad y del boliche actuaron muy bien. Me pedían que hablara con él para que no se quedara dormido ni perdiera la consciencia y, mientras tanto, le hacían curaciones en la cabeza. Habían sacado a toda la gente de ese espacio y, cuando la ambulancia llegó, se lo llevaron. Quienes estaban en el lugar me dijeron que a él lo habían empujado, había caído y se había golpeado en la cabeza al caer. Pero después me llegaron versiones de un botellazo, la verdad es que no sé qué creer y por eso necesitamos las imágenes”, insiste la novia de la víctima.

Una discusión entre dos jóvenes casi termina en tragedia en un boliche de Godoy Cruz. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

En ese mismo momento, la joven supo que quien había sido identificado como el agresor era su primo político (pareja de su prima) y que había sido aprehendido luego del episodio.

“Ahora estoy un poco mejor, algo adolorido en la zona donde tengo los puntos. Pero ya no me duele ni el cuello ni la cabeza”, cuenta el joven golpeado a Los Andes, a quien le pusieron 12 puntos. Además, agrega que le han pedido que regrese a un control médico durante los próximos días. “Cuando lo revisaron, además del corte profundo, le diagnosticaron politraumatismos varios y que fue lo que le llevó a perder la memoria”, agrega la novia del joven golpeado.

El agresor reconoció haberlo empujado

Más allá de las sospechas de que fue golpeado con una botella u otro objeto contundente, el agresor reconoció haber empujado a S., aunque sin intenciones de hacerlo caer o causarle un daño mayor. El mismo hombre, de 36 años, reconoció que lo había hecho cuando el personal de seguridad del boliche y el propio dueño llegó al punto donde se produjo la caída.

“Fue todo en cuestión de minutos, pero también fue rápida la intervención. Me fueron a decir que había una persona herida con un tajo en la cabeza, y cuando llegué al lugar ya le estaban brindando los primeros auxilios. Ahí estaba la otra persona, que dijo ser el primo de la persona lesionada, que le estaba sujetando la cabeza. Y fue ahí cuando me dijo que no había querido lesionarlo, que ellos eran familiares”, contó el responsable del lugar, Gabriel Fernández. Una de las jóvenes que había ido al boliche -y que era médica- también participó de la asistencia.

Fernández también insistió en que no había nada en el sector que pudiera haberlo golpeado antes de llegar al piso, por lo que destacó que el golpe en la cabeza se lo dio cuando cayó al piso. “Llamamos a 3 ambulancias. Nosotros tenemos un servicio contratado, pero llamamos a 3 empresas distintas para que no hubiera demoras y llegara cuanto antes alguna”, destacó Fernández.