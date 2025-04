Un sacerdote disipa las dudas: ¿Se puede comer carne el Sábado Santo?

Por qué no se puede comer carne roja el Viernes Santo y sí pescado

Son jornadas especiales, marcadas por la penitencia y el recuerdo del sacrificio de Jesús. En esos días se pide evitar los excesos y, por supuesto, no consumir carne.

"El Viernes Santo es obligatorio el ayuno cualitativo y cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente no comemos en exceso y, por supuesto, tampoco comemos carne", explicó el padre Marek Sawicki , sacerdote y creador del canal Sacerdote en la Gran Ciudad.

¿Y el sábado? Carne sí, carne no

Acá viene la pregunta que se repite cada año: ¿el Sábado Santo también hay que mantener el ayuno? "La Iglesia no exige ayuno en este día", aclaró el padre Sawicki.

"En muchos lugares ya se ha formado una tradición así. A menudo sucede que la carne se come después de la bendición de los alimentos o sólo después de la Vigilia Pascual, es decir, la liturgia celebrada la noche de la Resurrección del Señor", explicó.

O sea, no es obligatorio ayunar ni evitar carne el sábado, pero en muchos hogares se mantiene esa práctica como parte de una costumbre cultural o familiar.

image.png

Especialmente en regiones donde la celebración empieza recién con la Vigilia Pascual, hay quienes eligen esperar para comer fiambres, empanadas o platos con carne.

El espíritu de la Pascua va más allá del menú

Más allá de si comés carne o no, la invitación de la Iglesia es clara: vivir estos días con un sentido espiritual, conectarse con el sentido profundo de la Pascua y no quedarse solo en lo que hay o no hay en la mesa.

El mismo padre Sawicki lo dice con humor cuando habla de su menú del Viernes Santo: “Para el desayuno suelo comer arenque con crema. Pero literalmente un poquito, para no tener hambre, sólo para satisfacer la necesidad. Para la cena lo más frecuente es sopa, normalmente de repollo. Yo prefiero el caldo o la de tomate, pero el Viernes Santo trato de no comer algo que sea mi manjar. Sucede que ese día no ceno.”