Sin pilas ni plástico, una psicóloga inventa juguetes para imaginar y cuidar la Tierra

Psicóloga , docente universitaria y terapeuta familiar, Julia fundó Wipalala en 2017 junto a Mariela Salinas. Lo hicieron, primero, por necesidad: no encontraban juguetes que fueran respetuosos, libres de estereotipos, ecológicos y amigables con los ritmos de la niñez . “Buscaba propuestas diferentes para mis sobrinos, mis hijos, mis pacientes... y no encontraba mucho. Así que decidí empezar a hacerlas yo misma”, recuerda.

Julia Sabez.jpeg Julia Sabez se animó a crear ella misma los juguetes que no encontraba en el mercado. | Foto: gentileza

El juguete “abierto”: una declaración de principios

Las creaciones del taller tienen una particularidad: son juguetes abiertos. Es decir, no tienen un modo único de uso. No hay instrucciones. No emiten luces ni sonidos. No buscan entretener, sino convocar. Pueden ser torres, castillos, barquitos o lo que dicte la imaginación del niño. “La idea es que los chicos puedan ser activos, no meros consumidores de estímulos. Que inventen, transformen, creen sus propias reglas”, explica Julia. Por eso, en su catálogo conviven piezas de madera, retazos de tela, barro cocido, cuerdas o lanas. Todo seguro, no tóxico, sustentable.