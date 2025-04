Secretos de los pingüinos: una serie de Disney+ revela los misterios de los "conquistadores" del Hemisferio Sur

Aunque automáticamente se asocia a los pingüinos como especies de hielo y de entornos de bajas temperaturas , los primeros ejemplares datan de hace alrededor de 60 millones de años y son procedebtes en la región que actualmente es conocida como Nueva Zelanda (por entonces, Zelandia ). No se trataba precisamente de una región fría, de nieve o congelada.

“La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza reconoce hasta el momento 18 especies de pingüinos , y la mitad está considerada amenazada dentro de la lista roja de especies amenazadas . Los originarios son de la zona Zelandia y de hace 60 millones de años . Pero después, en la medida que se fueron diseminando , fueron adaptando sus condiciones. Entonces hoy tenés al pingüino Antártico , que no tiene las mismas condiciones que se mantiene en Galápagos por ejemplo”, destaca el investigador y explorador de National Geographic .

“En estos millones de años las especies han ido adaptándose de forma exitosa y por eso terminás teniendo pingüinos tan diferentes . Por ejemplo, tenés un pingüino de 1,30 metros y 40 kilos como es el Emperador – con condiciones para vivir en el hielo , donde no hay ni plantas ni rocas-, pero también tenés a la especie más chica del mundo , que es el Pingüino Azul , que vive en Nueva Zelanda y en Australia , es de cueva , tiene 30 centímetros y pesa menos de 1 kilo . O pingüinos como el de Magallanes , que es el más común en Argentina y que es templado y resiste temperaturas más elevadas (tanto que cuando viene el invierno a Patagonia migra a Brasil )”, detalla García Borboroglu .

Embed - Secreto de los Pingüinos | Tráiler Oficial | Disney+

A nivel mundial se calcula que quedan cerca de 20 millones de ejemplares de pingüinos de todas las especies. Sin embargo, dentro de la comunidad científica, toma un mayor protagonismo el seguimiento detallado de cada una de las especies.

En ese sentido, mientras que el Macaroni es uno de los pingüinos con mayor cantidad de ejemplares –hay cerca de 6 millones de parejas a nivel mundial-, del de Ojos Amarillo (el más raro del mundo) hay registros de apenas 1.200 parejas en todo el planeta.

“Del de Galápagos quedan 2.000 parejas, mientras que del africano, que había 2 millones de parejas hace 100 años, ahora quedan 8.700 parejas. La declinación ha sido muy grande”, advierte el científico argentino.

Conquistadores del Sur

Tras su origen en el extinto microcontinente de Zelandia, los pingüinos se fueron esparciendo por todo el mundo durante los últimos 60 millones de años. Y, junto con esta diseminación, también se fueron adaptando a las distintas regiones y sus entornos. El detalle particular es que solamente hay pingüinos en el Hemisferio Sur, por lo que aquellos que viven en Galápagos (Ecuador) son los más boreales en todo el mundo.

Pingüinos 2.jpeg Secretos de los pingüinos: misterios, interrogantes y curiosidades de la especie que conquistó el Hemisferio Sur. Foto: Gentileza National Geographic

“Otro de los secretos de los pingüinos está en todas las adaptaciones que han tenido durante más de 60 millones de años para sobrevivir en el planeta. Son adaptaciones que van en la fisiología del animal, pero también en el comportamiento”, explica el investigador y explorador.

Es precisamente la habilidad de estas especies de resistir en las condiciones más extremas del planeta lo que las convierte en únicas. Ese contrapunto, por ejemplo, de encontrar entre su población a pingüinos que están en la Antártida, con tormentas y vientos de 150 km/h y con 50° bajo cero–los Emperadores-, pero también de encontrar pingüinos tropicales como son los de Galápagos o los de la costa de Perú.

Lo largo de estos millones de años, los pingüinos llegaron a lo que hoy es Sudamérica. Desde entonces fueron y volvieron a través de la Antártida, territorio que antes no estaba separado, continentalmente hablando.

“En ese período, conquistaron todo el Atlántico y la costa de lo que es hoy Argentina. Son grandes exploradores, que también conquistaron África, el Océano Índico y Australia. Incluso, conquistaron la Antártida. Porque a su alrededor se formó la corriente circumpolar, y ello proyectó a los pingüinos, quienes aprovecharon la fuerza en el océano para dispersarse en todo el Sur”, resume García Borboroglu.

Una especie en peligro

La actualidad es uno de los momentos más críticos de la historia universal de los pingüinos, sino el más crítico. Porque las condiciones globales han derivado en que, actualmente, estas especies tengan menos capacidad de adaptarse y lo hagan a una velocidad más lenta.

Pingüinos 6.jpg Secretos de los pingüinos: misterios, interrogantes y curiosidades de la especie que conquistó el Hemisferio Sur. Foto: Gentileza National Geographic

“Quienes hacemos conservación vemos que, potencialmente, la velocidad de cambio a nivel planetario (de la mano del calentamiento) es mucho más rápida que la capacidad que tienen los pingüinos ahora de adaptarse a las condiciones de la Tierra. No está totalmente claro por qué esta velocidad de cambio se ha como ralentizado, pero se da justo en un momento donde la velocidad de adaptación es baja, mientras que los cambios a nivel climático que se están dando en el planeta son rápidos”, advierte.

Los pingüinos mixtos, la “sorpresa” de la naturaleza

En su rol de investigador, García Borboroglu podría decir que ha visto "casi todo" si del estudio de los pingüinos se trata. No obstante, no oculta la fascinación –a nivel científico- que le genera el misterio de los "pingüinos mixtos".

“Como científico me reventó la cabeza ver las parejas mixtas. Son aquellas que están formadas por individuos de distintas especie y que, encima, sobrevivieron y se reprodujeron como híbridos, que es algo que no ocurre con todos los animales”, se sincera el biólogo marino.

“Resulta increíble ver, por un lado, a un pingüino de una determinada especie, por el otro, a otra. Y encontrar en el híbrido al mechón de uno, la boca del otro y toda esa mezcla. ¡Es como si como fuese Inteligencia Artificial, pero de verdad!”, sintetiza entre risas.

Pingüinos 3.jpg Secretos de los pingüinos: misterios, interrogantes y curiosidades de la especie que conquistó el Hemisferio Sur. Foto: Gentileza National Geographic

De prosperar a lo largo del tiempo, estos ejemplares que nacen de la procreación entre parejas mixtas podrían dar origen a otras especies.

Por qué siempre se los vincula con el frío

El ideario popular, reforzado por la industria audiovisual (con Hollywood a la cabeza), ha instalado la idea de que los pingüinos son sinónimo de frío.

“Si uno ve películas como ‘Happy Feet’, se refuerza la idea de que los pingüinos están todos en el hielo y son todos antárticos. Pero, en realidad, hay solo cuatro especies –de 18- que son las más vinculadas al frío. La mayoría son templados”, reafirma “Popi” García Borboroglu.

La filmación “Secretos de los pingüinos” y la amenaza de la gripe aviar

Los tres episodios de “Secretos de los pingüinos”, que se estrenará el lunes 21 de abril en la plataforma Disney+, fueron filmados en 9 locaciones. Entre ellas se destacan la Antártida, Namibia, Sudáfrica, Galápagos, Argentina, las Islas Georgias y las Malvinas.

“Llevó bastante tiempo, porque lo filmamos en distintas temporadas de los pingüinos. Y, a pesar de tener tantas localidades y tan diferentes, fue bastante concentrado”, resume Pablo “Popi” García Borboroglu.

Pingüinos 1.jpg Secretos de los pingüinos: misterios, interrogantes y curiosidades de la especie que conquistó el Hemisferio Sur. Foto: Gentileza National Geographic

En noviembre de 2024 se terminó de grabar y todo el trabajo se extendió durante dos años y medio. Uno de los grandes obstáculos -y peligros- con que se toparon los realizadores fue la Gripe Aviar.

“El brote de Gripe Aviar nos cambió todo y nos afectó mucho el trabajo científico. Porque en distintas localidades no teníamos los permisos, no podíamos trabajar en colonias y no se podían manipular los pingüinos. Entonces tuvimos que hacer una readecuación de todos los programas. A pesar de eso, salió muy bien”, detalla.

Sin entrar en spoilers, el científico argentino adelantó que uno de los momentos más magníficos está en el tercer episodio, donde se observan las ya mencionadas parejas mixtas.

“Se terminan revelando muchos secretos”, concluye con tono misterioso.

Pingüinos 9.jpg Secretos de los pingüinos: misterios, interrogantes y curiosidades de la especie que conquistó el Hemisferio Sur. Foto: Gentileza National Geographic

Explorador del año 2025 y un luchador incansable

Pablo “Popi” García Borboroglu fue uno de los galardonados en 2025 con el premio Explorador del Año de Rolex National Geographic, reconocido junto a su compañero de trabajo en el documental “Secretos de los pingüinos”, Bertie Gregory.

Pingüinos 4.jpg Secretos de los pingüinos: misterios, interrogantes y curiosidades de la especie que conquistó el Hemisferio Sur. Foto: Gentileza National Geographic

Ambos fueron honrados por la organización global sin fines de lucro por su colaboración para proteger y dar visibilidad a la vida de los pingüinos, una de las especies más emblemáticas del planeta.

Además de ser un pionero en la conservación marina, García Borboroglu ha contribuido a la protección de más de 32 millones de acres de hábitats marinos y costeros, beneficiando al menos a 2,5 millones de pingüinos. De hecho, su evidencia científica y su testimonio fueron claves para un juicio sin precedentes que logró asegurar la protección de una de las colonias de pingüinos de Magallanes más grandes del planeta, hogar de alrededor de 182.000 parejas reproductoras.