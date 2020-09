Se quedó sin trabajo, tuvo que vender sus electrodomésticos y ahora pide empleo con un cartel en Godoy Cruz

La dramática realidad que viven muchos mendocinos producto de la crisis económica -la que se profundiza por las restricciones de la pandemia- gana cada vez más notoriedad y sus consecuencias se palpan día a día. Una de esas consecuencias es la falta de trabajo, que golpea sobre todo a las personas más vulnerables y con menos herramientas para enfrentar las exigencias y desafíos de un contexto complejo.

En este panorama, se viralizó a través de las redes sociales la historia de un hombre que ante la urgencia de llevar el pan a su casa decidió hacer un cartel y pararse en una de las esquinas más concurridas de Godoy Cruz para pedir trabajo .

Sebastián hizo un cartel para pedir trabajo en uno de los lugares más concurridos de Godoy Cruz.

Se trata de Sebastián Gutiérrez (38) , un trabajador de la construcción, padre de familia y sostén del hogar que desde la cuarentena quedó a la deriva ya que el ‘parate’ general lo dejó sin empleo. En diálogo con Los Andes, Sebastián contó que sabe hacer de todo y su fuerte es la construcción: “Tenía trabajo y se me complicó con la pandemia, hacía changas permanentes y en marzo se cortó todo”.

Las apremiantes dificultades económicas lo llevaron a tomar drásticas decisiones: “Tuve que vender un par de objetos para subsistir, como la heladera y los teléfonos, pero igual la plata se acaba”.

Sebastián vive con su pareja (30) y sus tres hijos –una chica de 16, un nene de 8 y una bebé de 4 meses que nació en plena pandemia- en la casa de su suegro, en el barrio Nueva Esperanza de Guaymallén. Un día difícil, como tantos otros dentro de la cuarentena, vio que algunas personas pedían a los automovilistas en la Costanera utilizando carteles, y ese fue el puntapié para animarse a buscar trabajo de formas casi extremas.

Hace dos semanas que armó el cartel porque ya no tenía nada, durante los meses de la cuarentena hacía changas y pedía comida.

“Vi que esa gente pedía para ayudar a sus familias y decidí hacer lo mismo, pero ofreciéndome para trabajar”, explicó. Y así fue como hace unas dos semanas atrás confeccionó un cartel simple pero impactante y dramático: “Busco trabajo para alimentar a mi familia. Trabajos de pintura, durlock”.

El lugar elegido para mostrar su pedido fue en las inmediaciones del centro comercial Palmares por una razón muy lógica: “Ahí hay obras de barrios privados”.

“Una chica me vio con el cartel y me pidió permiso para sacarme una foto. Quería subirla a las redes sociales y así fue como se viralizó”, detalló el joven trabajador. Tras el posteo, Sebastián reconoció que comenzó a recibir algunos llamados que le ofrecían tareas. Sin embargo hasta el momento solo son trabajos temporales que no le garantizan el sustento a su familia, además necesita conseguir leche maternizada (Vital 1) y pañales para la bebé.

No obstante, Sebastián remarca que realiza todo tipo de trabajos: “Hago albañilería, pintura, durlock, limpio lotes y demás. Me gustaría trabajar constantemente”.

Quienes puedan darle una mano, su teléfono es 2613042961 (no tiene WhatsApp ni internet).