San Rafael tuvo un pico de ocupación que llegó al 100%

La temporada de verano sigue a buen ritmo en nuestra provincia, con una ocupación del 100% en algunas zonas, Mendoza es uno de los destinos del país más elegido por los turistas para vacacionar o disfrutar de un merecido descanso. Desde la Cámara de Turismo de Mendoza, su presidente, Arturo González, expresó al respecto: “La temporada está siendo muy buena. Empezó bien los primeros días de enero y ha continuado muy bien. Estamos a full con la actividad”. Destacó: “Tenemos una alta ocupación. En el centro de Mendoza es de entre el 85% y 90%, y en San Rafael, zona de montaña -Potrerillos, Uspallata, Cacheuta, etc.- y Valle de Uco, la ocupación ha llegado al 100%.

Javier Muñoz, director de Turismo de San Rafael, confirmó que algunos días los apart hotel y hoteles han trabajado al 100 por ciento y ayer estaban en un 98%. “Estamos muy conformes en cómo se viene desarrollando la temporada turística en este gran departamento. También hay que destacar que el programa Pre Viaje ha traccionado el movimiento de turistas hacia destinos como San Rafael y otros puntos del país”. El funcionario resaltó que el nivel de gastos que ellos contabilizan se sitúa en el orden de los 5.500 pesos diarios, con un promedio de ocupación en 4,3 noches por turista. “La verdad es que son números muy altos y estamos muy contentos y con muchas expectativas”, aseguró Muñoz.

Sobre el origen de los visitantes, comentó que la mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, del Litoral y del sur argentino también. Sobre los sitios más visitados se destacan Los Reyunos, la Villa 25 de Mayo, El Sosneado, El Nihuil, Valle Grande. “Destacamos las preferencias de los turistas que vienen a San Rafael a conocer sus atractivos de naturaleza y también han disfrutado de las más de 25 bodegas que tenemos abiertas al enoturismo”:

A nivel general, sobre las actividades más elegidas y solicitadas por los turistas, el titular de la Cámara, Arturo González, contó: “Los viajeros priorizan las actividades al aire libre, de aventura, excursiones de montaña, excursiones al sur, por ejemplo, Cañón del Atuel. También eligen mucho los paseos a bodegas, todo lo vinculado al turismo en la naturaleza y al aire libre”. En relación a los principales destinos de origen de los turistas que nos visitan, el presidente de la Cámara dijo que, en su mayoría, provienen de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe. En general, ingresan en vehículo particular, ómnibus y, en menor medida, en avión, debido a las escasas frecuencias. En referencia al turismo exterior expresó: “El turismo internacional aún no repunta. Es muy incipiente por el momento. La gran mayoría es mercado nacional. El turismo internacional aún no mueve la aguja”.

En cuanto al pase sanitario, González dijo: “No se ha instrumentado, si se han exigido y respetado los protocolos, uso del barbijo, toma de temperatura, distanciamiento”.

“Hay buen volumen de trabajo. La temporada ha resultado buena. Estimamos que febrero va a ser también un mes de buena ocupación y actividad laboral. Las expectativas son muy buenas, y más si hay Vendimia presencial va a ayudar a que marzo sea un mes muy bueno. Lentamente la actividad va recuperándose. De todas maneras, en dos meses no se puede hacer lo que no se hizo en un año y medio”, concluyó esperanzado el representante de la Cámara.

En la página oficial de Turismo de San Rafael se puede ver una importante actividad, especialmente en las redes sociales. En la mayoría de los casos, las consultas son por las promociones a los sitios icónicos del departamento sureño. Algunos de los turistas se muestran muy conformes con el servicio prestado, aunque otros se quejan por ruidos molestos que generan dos discotecas que funcionan cerca de un hotel sanrafaelino.

Desde el sector turístico destacaron las propuestas culturales durante el fin de semana y ayer quedó inaugurado el Parque de los Jóvenes, en Montecaseros y Vicchi, con diferentes intervenciones artísticas.

También señalaron que a partir del miércoles se instalará, en el Parque Yrigoyen, el espacio federal itinerante en el centro sanrafaelino. “Habrá juegos, desafíos, música en vivo y muchos premios. Además, se repartirá una amplia gama de material y accesorios de promoción”, explicó el director de Turismo de la comuna.