Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 3 de Enero

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
1°-0848
2°-8554
3°-2770
4°-4730
5°-3751
6°-3146
7°-2130
8°-7037
9°-0549
10°-3020
11°-4373
12°-2996
13°-0855
14°-8068
15°-4246
16°-6261
17°-7598
18°-1511
19°-0516
20°-2549
1°-2022
2°-7765
3°-9953
4°-5655
5°-4893
6°-7189
7°-2940
8°-7104
9°-9251
10°-5924
11°-0420
12°-7435
13°-7263
14°-8150
15°-4947
16°-9412
17°-5093
18°-3450
19°-3412
20°-8449
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991