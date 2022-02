Polémico final en la Vendimia de Godoy Cruz: las reinas salientes mostraron su enojo en las redes

Sofía Leyes y Rocío Bazan, ex soberanas del departamento, explotaron en las redes sociales contra el municipio. Las jóvenes no pudieron despedirse de sus coronas como ellas querían y decidieron hacerlo cada una por su cuenta.

Resulta que Sofía Leyes y Rocío Bazán, entregaron el sábado por la noche los atributos a las nuevas soberanas Lucila Baigorria y Camila Peláez Da Dalt.

Si bien arriba del escenario fue todo muy emotivo y no se notó, las soberanas explotaron contra la Municipalidad de Godoy Cruz por la desorganización y porque no dejaron que ambas se despidan del público presente en el Parque San Vicente.

Rocío Bazan, la ex virreina explotó en sus redes.

“Anoche no me dieron la oportunidad de poder despedirme de mi gente: mi familia, amigos y de la gente que confío en mi para portar estos atributos. No me dieron el espacio para poder agradecer a mi familia: a mi mamá que siempre me apoyo y me acompaño siempre, a mi papá que con o sin atributos siempre me trato como una reina”, escribió en sus redes sociales Rocío Bazán, ex virreina.

Según publicó Diario Vox, justo en el momento que tenía que pasar su corona, Rocío se emocionó y la elevó al cielo. En las redes aprovechó para explicar la situación y dijo: “Se preguntarán por qué lévenle la corona apuntando al cielo. Hace un año perdí a mi abuelo, y apunté al cielo porque se que él tenía el asiento más lindo para poder mirarme de donde esté. Y QUERÍA CONTARLES ESTO EN EL ESCENARIO PERO LA MUNICIPALIDAD Y SU DESORGANIZACIÓN NO NOS DEJO HABLAR NI A SOFI NI A MI para despedirnos como corresponde”.

Por su parte, Sofía Leyes también se expresó al respecto y sostuvo: “Anoche me tocó besar mi corona, y pasar el legado a otra mujer hermosa. A reinar con más fuerza que nunca, y a defender esos atributos con garra, ¡Que sin reina, no hay vendimia!. Hasta pronto Godoy Cruz, pronto estoy despidiéndome como corresponde, los quiero, ¡y muy feliz vendimia!”.

Los comentarios no tardaron en llegar y también apuntaron contra el municipio y la desorganización que hubo en el evento y con las soberanas.