Papa Francisco: “Voy a morir en Roma, a Argentina no vuelvo”

Tal como reveló en una entrevista con el periodista Nelson Castro, el papa Francisco anticipó cómo serán sus últimos días en Roma, ya que descarta volver a su Argentina natal.

“¿Cómo imagina su muerte?”, le consultó el conductor de TN en el libro “La salud de los papas. Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco”, del cual se desprende este anticipo. A lo que Jorge Bergoglio respondió contundente: “Siendo Papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo”.

Respecto a su vínculo con el país y al ser consultado sobre si extrañaba a la Argentina, el dirigente católico respondió: “No, no la extraño. Viví allí 76 años. Lo que me aflige son sus problemas”.

No solo Francisco dice que no regresaría vivir a Buenos Aires, sino que tampoco descarta que su papado pueda cerrar con una renuncia, dado que se imagina, como Benedicto XVI, papa emérito.

En la charla aseguró también que la muerte es un tema en el que piensa aunque esta no le produce temor “en absoluto”. Si bien en el momento de la entrevista, que se realizó el 16 de febrero de 2019 en Roma, resaltó que se encontraba “muy bien”.

Por otra parte, durante la entrevista, el Santo Padre recordó sus problemas de salud a lo largo de su vida. Entre los destacados, Francisco mencionó la “intervención cruenta” a la que fue sometido en 1957 tras sufrir un cuadro pulmonar severo.

“El especialista encontró tres quistes en el lóbulo superior del pulmón derecho. Había también un derrame pleural bilateral que me producía dolor y dificultad respiratoria. Por lo tanto, luego de analizar minuciosamente mi caso, procedió a la realización de una punción pleural para extraer el líquido. Tras ello, comenzaron a tratarme y, para el mes de octubre, cuando ya estaba recuperado, me anunciaron que debían operarme para extirpar el lóbulo afectado porque existía la posibilidad de una recaída. Naturalmente, yo acepté la operación. Fue un momento difícil”, relató Francisco.

Bergoglio habló también de sus neurosis, a las que describió como una mezcla de ansiedad y de tristeza.

“Nunca me psicoanalicé. Siendo provincial de los jesuitas, en los terribles días de la dictadura, en los cuales me tocó llevar gente escondida para sacarla del país y salvar así sus vidas, tuve que manejar situaciones a las que no sabía cómo encara”, contó el Papa, quien también repasó sus problemas de sobrepeso.

