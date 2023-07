Misterio lingüístico: cuál es la única palabra del español que se puede pronunciar, pero no escribir

Para muchos, el español es uno de los idiomas más complicados de aprender por su diversa conjugación y su multiplicidad de significados. Además, el número de palabras reconocidas por la Real Academia Española (RAE) no dista mucho de las 100 mil, mientras que otros especialistas aseguran que, entre los términos no reconocidos pero de uso cotidiano, se podría llegar a las 500 mil palabras. Por ello, resulta curioso que exista una palabra que se puede pronunciar, pero no escribir.

Muchos hispanohablantes acuden a los medios oficiales de la RAE para despejar dudas acerca de la existencia, el significado o la ortografía de diferentes términos. En 2016, un intrigado usuario quiso saber: “¿Cuál es la forma correcta de escribir el imperativo de ‘salirle’?”,

Acostumbrados a respuestas certeras y confiables, los lectores se asombraron con la devolución de la academia. Y es que dicha palabra no tiene una forma correcta de ser escrita. Al menos no sin sufrir modificaciones en su significado.

Hay una palabra del idioma español que se puede decir pero no se puede escribir.

CUÁL ES LA PALABRA DE USO COTIDIANO QUE NO SE PUEDE ESCRIBIR

Según explicó la entidad, el término que resulta del verbo imperativo de “salirle” (usada comunmente en oraciones como “salirle muy caro”) está compuesto por la forma verbal ‘sal’, del verbo salir, y el pronombre enclítico ‘le’. Entonces, el vocablo debería escribirse como “sal-le”, ya que la RAE precisó que los pronombres enclíticos como ‘la’, ‘le’, ‘lo’, ‘me’ y ‘te’ cumplen la función de sufijo y se colocan detrás de los verbos.

Sin embargo, el organismo indicó que las reglas ortográficas impiden su escritura de esa manera, ya que una norma del español no permite el uso de guiones en los lexemas. En este sentido, su escritura debería ser “salle”, pero explicaron que perdería su significado y que su pronunciación cambiaría a “sá.lle”, desvinculándose así de su relación con el verbo “salir”.

"Sal-le" debería ser la correcta escritura de la palabra que ha despertado curiosidad en el idioma español. Foto: Web

Tras asegurar que su escritura no puede ser posible, ni este organismo ni la Fundación del Español Urgente (Fundéu) brindaron una alternativa. No obstante, otra curiosidad que aflora cuando se intenta buscar la correcta forma de escribir esta palabra es que, en el diccionario virtual de la RAE, la misma no aparece, sino que arroja otro resultado.

Cuando el usuario intenta buscar “sal-le” o “salle” en el sitio web de la academia, es redirigido a las acepciones del término “sallar”. Este vocablo es definido como “escardar un sembrado con azada” y “tender sobre polines las grandes piezas de madera para conservarlas en los almacenes”, por lo que pierde completamente su relación con el verdadero -y original- significado de la excepcional palabra.

