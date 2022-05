Mirtha Legrand tiene coronavirus: el mensaje tras dar positivo

Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos, comunicó la noche de este jueves que dio positivo a coronavirus y transita la enfermedad de forma asintomática por lo que llevó tranquilidad a sus seguidores en todo el país.

Mirtha utilizó las redes sociales para comunicar la novedad y tanto en Twitter como en Instagram, la estrella de la TV y el cine nacional anunció que cursa el cuadro sin mayores complicaciones. “Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila”, detalló la diva en ambas plataformas.

“Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”, agregó para calmar a las miles de personas que se preocuparon por ella.

Mirtha Legrand participó de la ceremonia de los Martín Fierro

La última aparición pública de Mirtha Legrand fue el pasado domingo, durante la entrega de los Martín Fierro. Sin estar nominada, y con casi dos años sin tener una participación activa en la TV, La Chiqui se robó todas las miradas al lucir espléndida en la ceremonia.

En esa presentación, Mirtha había compartido sus ganas por volver a trabajar y se emocionó cuando su nieta, Juana Viale, fue galardonada como mejor conductora justamente en el lugar que ocurpó para reemplazar a su abuela.

“Nunca pensé en ganarme un Martín Fierro en conducción, lo mío es la actuación. Voy a agradecer principalmente al público que me acompañó estos dos años, fue meterme en un personaje, remar algo que desconocía, pero sí heredaba”, aseguró Juanita desde el escenario.

La Chiqui confirmó en las redes que dio positivo a Covid-19.

“Quiero agradecer a mi familia, soy una agradecida porque tengo a casi toda mi familia en la mesa de esta noche: a mi madre, a mi abuela, a mi hermano, que siempre estaba cuando me agarraban mis ataques de pánico antes de salir a escena, a mi hija y a mis otros dos hijos, que no están acá”, siguió.

Tras esas palabras, Mirtha subió y demostró su fortaleza personal: pidió un aplauso más fuerte y caluroso, retó a los del fondo por no hacer silencio, y dijo qué fue lo que la sacó de los 300 días que estuvo encerrada en su casa.

“Estuve sin salir al balcón, y eso me afectó bastante. Hasta que un día dije, yo no puedo seguir así. Lo llamé al neurólogo Facundo Manes y le dije yo quiero ser la de antes. ¿Y saben qué me dijo? Esto es una lección para todos: ‘Trabaje Mirtha, trabaje’. Por eso si Dios quiere y el canal Trece quiere, ahí lo tienen a Nacho Viale para preguntarle a ver si vuelvo a o no vuelo”, afirmó Mirtha en pleno evento.

El requisito de testeo para la ceremonia de los Martín Fierro

La organización de los Martín Fierro había dispuesto de una bioquímica y de un reconocido laboratorio porteño para testear a todos los invitados, el staff y la prensa acreditada al evento.

Dichos test se realizaron los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de mayo para poder tener los resultados previos a la ceremonia y así comunicar cualquier novedad con tiempo, ya que se congregaron más de 600 personas en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

El diagnóstico positivo de Mirtha Legrand se da en el marco de la confirmación de que Argentina ingresó en la cuarta ola de coronavirus, anuncio que hizo esta semana la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti.