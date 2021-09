Las restricciones a las vacunas complican los viajes al exterior

Viajar siempre ha sido uno de los mayores deseos y disfrute de las personas, pero lamentablemente la llegada del coronavirus nos quitó la posibilidad por largo tiempo. Hoy en un contexto mejor ante la pandemia, muchos han vuelto a planificar y viajar a distintos lugares nacionales y también internacionales.

Pero las cosas ya no son como antes, ahora en todo el mundo se exigen distintos requerimientos sanitarios. Cada país tiene sus propias normas y exigencias. Hoy las restricciones a las vacunas complican aún más los viajes al exterior. Y es que no todas las vacunas están aceptadas en todos los países.

La vacuna rusa Sputnik V es una de las más rechazada en el mundo, y es que aún no fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés). Esta situación perjudica a más de 10.000.000 de argentinos que fueron vacunados con esta fórmula.

Un ejemplo claro es lo que sucederá a partir del 1 de noviembre en Estados Unidos, uno de los destinos predilecto de los argentinos, donde exigirán que quienes ingresen al país estén vacunados con una fórmula autorizada por la FDA. Este mismo panorama se presenta con muchos países europeos que requieren de dosis respaldadas por la EMA.

La situación varía en los distintos destinos, en la mayoría de los países de Centroamérica solo se exige el esquema completo de vacunación, sin restricción en el tipo de vacuna, test negativo, y en algunos casos hacer cuarentena.

En cuanto a los países limítrofes, en noviembre Uruguay abrirá sus fronteras a vacunados y acepta Sputnik. Chile es más estricto, pero acepta la vacuna rusa y los argentinos podrán viajar con vacunación completa, PCR negativo, tener seguro médico turístico y hacer cuarentena cinco días en hoteles habilitados.

Desde las agencias de turismo en Mendoza reflejan esta problemática a la hora de viajar. Desde los distintos operadores remarcan que hay mucha incertidumbre e inseguridad ya que las restricciones sanitarias y las normativas cambian permanentemente y que son muy distintas en cada país.

La recomendación para los pasajeros es tener en cuenta los requisitos del destino elegido, cuáles son las exigencias para ingresar y poder cumplirlas. En caso de no poder cumplir el consejo es cambiar de destino para evitar complicaciones.

Ricardo Beccaceci titular de Operadores Mendoza Viajes explicó “El tema de las exigencias de cada país para ingresar son diversas y complejas. No hay un criterio uniforme, cada país tiene sus normas, y evidentemente esto hace que la gente cuando tiene que viajar esté frente a una cantidad de incógnitas que tiene que estudiar. Hablar con consulados, embajadas, etc. para saber si puede viajar o no”.

Y agregó, “Nosotros damos asesoramiento, pero en todos los casos recomendamos al cliente que se comunique con la embajada o consulado para ratificarlo, no podemos asumir responsabilidades de normas que cambian permanentemente”.

Además, Beccaceci, contó que había personas que tenían como destino viajar a La Florida, y que están vacunadas con Sputnik ahora no podrá ingresar, y los viajes se han caído. “La gente estaba esperando que las cosas mejoren para planear su viaje vacacional, laboral o comercial, y se encuentra ahora con una cantidad de trabas que dificultan esos viajes. En caso que un viaje se cancele se realiza el reintegro, en términos generales no hemos tenido inconvenientes”.

Por su parte, Pablo empleado de Aruba Viajes dijo “No están saliendo muchos viajes internacionales, la gente está tratando de tener la seguridad de que es lo que va suceder, esto traba las ventas. En general los vacunados con Sputnik están teniendo problemas ya que no está autorizada en muchos lugares. Muchos clientes están tratando de viajar a Estados Unidos próximamente para vacunarse con otra vacuna que esté permitida en el mundo, debido a las restricciones que van a regir en ese país a partir de noviembre”.

Y detalló, “Después cada caso es particular, se le consulta al cliente donde va a ir, se chequea cuáles son los requisitos si los cumple o no. No hemos tenido viajes que se hayan caído, directamente cuando empezamos a negociar y el cliente nos dice que quiere hacer vemos si cumple con las normas o no, y en base a eso avanzamos. Ahí mismo antes de generar una venta le recomendamos que no, y le ofrecemos otras opciones, la idea es ser sinceros para no generarle un inconveniente posteriormente. Si ya el cliente realmente quiere eso, le pedimos que firme deslinde de responsabilidad que él compra bajo ciertas condiciones”.

Además, Pablo destacó que “Se puede viajar, no es que no se pueda, por ahí las personas eligen ciertos lugares en donde las condiciones no son las mejores y en ese caso le recomendamos otros destinos similares”.

Desde Holding Viajes Horacio empleado del lugar contó “Hay mucha incertidumbre con el ingreso a Estados Unidos, y la gente se ha agolpado a querer viajar todos en octubre. La incertidumbre que hay genera un poco de miedo con aquellos que tienen viajes pendientes. La mayoría de los viajes que se han caído son de personas vacunadas con Sputnik V que quieren ingresar a países donde no la autorizan. En esos casos siempre que la compañía aérea permita dentro de su política un reembolso se hace. Ahora las restricciones gubernamentales no tienen que ver con las líneas aéreas y eso no tiene reembolso”.

Y cerró explicando, “Nosotros al cliente siempre le informamos cuales son los requisitos del destino que solicitan. Es indispensable contar con las vacunas, la documentación al día, y tener presente que los vuelos se están confirmando cien por cien unos días previos al mes siguiente. Siempre se pueden sufrir modificaciones. Nosotros estamos vendiendo muchos vuelos internacionales, sobre todo España y Estados Unidos, en la mayoría de los casos compran pasaje ida y vuelta, pero la intención es quedarse, gente que se va del país, otros van de vacaciones o a ver a familiares”.